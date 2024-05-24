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Стендап-комика, оскорбившего Мадлен, наказали

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Мужчина с микрофоном
Мужчина с микрофоном. Иллюстративное фото: chanakon laorob/Getty Images

Стендап-комика Нурасхана Басхожаева привлекли к ответственности за нецензурное высказывание на сцене, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Верховного суда Казахстана, комик во время стендап-выступления в увеселительном заведении выражался нецензурной бранью в адрес присутствующих и тем самым нарушил общественный порядок.

"Обвиняемый полностью признал вину, подтвердил факты, изложенные в материалах дела", - говорится в сообщении.

В итоге суд признал стендапера виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434 КоАП "Мелкое хулиганство". На него наложено административное взыскание в виде ареста сроком на 15 суток.

Постановление суда не вступило в законную силу.

В пресс-службе Верховного суда РК корреспонденту NUR.KZ подтвердили, что речь идет о комике Нурасхане Басхожаеве, ранее угодившем в скандал с Мадлен. Так, в начале мая Мадлен заявила, что подаст в суд на алматинского комика за оскорбительную шутку в ее адрес.

"Можно дальше воровать деньги и всем ***** (уезжать - прим. ред.) в Дубай. И потом заказывать блогеров типа Мадлен, ***** (спать - прим. ред.) с ними и смотреть на то, как тонет целый север Казахстана. Здесь нужна шутка в конце, но я ее не придумал", - так звучала "шутка".

Мадлен заявила, что не оставит это дело просто так. Она напомнила, что и она сама, и другие известные блогеры борются за права женщин и собрали для пострадавших от паводков больше 200 млн тенге.

Словив огромную волну хейта от подписчиков Мадлен, Басхожаев поспешил принести ей извинения и заявил, что в эту шутку "не вкладывал ничего личного".

"Ник в Инстаграме (это не ваше реальное имя) был использован как имя нарицательное для комедийного приема, обшучивания стереотипа. Вышло не изящно, я признаюсь, но намерений плохих, очернять вас как реальную личность у меня не было. Шутка была в сторону онлайн-презенса. Прошу прощения у вас, вашей семьи, ваших близких.

Просьба ко всем не развивать эту историю дальше - так только сильнее распространится дурацкая шутка, обидевшая человека. И мне тоже нет надобности паразитировать на чужой славе и хайповать", - заявлял тогда Нурасхан.

Добавим, согласно статье 434 КоАП, мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 20 МРП (73 тыс. тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2106210-stendap-komika-oskorbivshego-madlen-arestovali/

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