МВД начало проверку после скандального заявления певца Улангасыра Камиева

МВД проверит высказывания Улангасыра Камиева, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД. Ранее он смутил Казнет высказыванием о том, почему мужья убивают своих жен.

Ранее исполнитель хита "Балқия" выразил мнение о том, почему женщин убивают их собственные мужья.

"Когда муж убивает жену, там все начинается с того, что она не носит хиджаб. Учителя об этом говорят давно, таких случаев много. Мол, женщины выходят на улицу с открытыми ногами, потом на нее кто-то заглядывается, муж об этом узнает и убивает ее.

Женщина, которая носит хиджаб, не снимет его, даже если ей голову отрубят. Я в будущем тоже заставлю свою жену носить хиджаб, а до других мне нет дела. Возьму только ту женщину, которая согласится на это. Не захочет - не возьму в жены. Вот и все", - сказал Камиев.

Слова артиста раскритиковали в Казнете. А пользователь Facebook Saida Kastaneda написала, что обратилась в МВД с заявлением с просьбой проверить высказывания певца.

"Сегодня через е-өтініш написала заявление в МВД с просьбой проверить его высказывания на предмет разжигания социальной и гендерной розни, разжигания ненависти к женщинам и оправдания насильственных убийств и увечий женщин/девушек своими мужьями, бывшими мужьями, парнями и родственниками мужчинами согласно статье 174 УК РК.", - написала Саида (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред).

В пресс-службе МВД корреспонденту NUR.KZ предоставили комментарий.

"Заявление зарегистрировано. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в МВД.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Казахстане могут ужесточить закон в части ношения хиджабов. Министр культуры и информации Аида Балаева отмечала, что вопросы религии в Казахстане актуализировались. Глава ведомства считает, что дело не в религиозности населения, а в "религиозной безграмотности".

При этом она заявила, что эксперты также будут изучать и предлагать нормы по ужесточению правил ношения хиджаба, никаба и "коротких штанов" в общественных местах.

Балаева также высказывалась в пользу запрета на ношение никаба - одного из атрибутов мусульманской женской одежды, представляющего собой тонкую ткань с прорезью для глаз, прикрывающую лицо женщины.

Что касается ношения хиджабов в школах, министр просвещения Гани Бейсембаев подчеркивал, что все ученики, согласно требованиям, должны приходить в учебные заведения строго в школьной форме.