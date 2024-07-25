"Начинается с того, что она не носит хиджаб": исполнитель хита "Балқия" об убийствах женщин мужьями

Певец Улангасыр Камиев смутил Казнет высказыванием о том, почему мужья убивают своих жен. По его мнению, все дело в том, что они не носят хиджаб, передает NUR.KZ со ссылкой на Airan Media.

В соцсетях исполнитель хита "Балқия" выразил мнение о том, почему женщин убивают их собственные мужья.

"Когда муж убивает жену, там все начинается с того, что она не носит хиджаб. Учителя об этом говорят давно, таких случаев много. Мол, женщины выходят на улицу с открытыми ногами, потом на нее кто-то заглядывается, муж об этом узнает и убивает ее.

Женщина, которая носит хиджаб, не снимет его, даже если ей голову отрубят. Я в будущем тоже заставлю свою жену носить хиджаб, а до других мне нет дела. Возьму только ту женщину, которая согласится на это. Не захочет - не возьму в жены. Вот и все", - сказал Камиев.

На артиста тотчас обрушились с критикой пользователи Сети - они заполнили его публикации в Instagram разгневанными комментариями.

"Позор", "И раньше не нравился, а после этих слов вообще", "И этому, наверное, хайп понадобился. Много на себя берешь", "Не ожидала, что ты такое скажешь", "Жертва не виновата, вне зависимости от того, в чем она была, где была и с кем была. Виноват только насильник", - написали казахстанцы.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Казахстане могут ужесточить закон в части ношения хиджабов. Министр культуры и информации Аида Балаева отмечала, что вопросы религии в Казахстане актуализировались. Глава ведомства считает, что дело не в религиозности населения, а в "религиозной безграмотности".

При этом она заявила, что эксперты также будут изучать и предлагать нормы по ужесточению правил ношения хиджаба, никаба и "коротких штанов" в общественных местах.

Балаева также высказывалась в пользу запрета на ношение никаба - одного из атрибутов мусульманской женской одежды, представляющего собой тонкую ткань с прорезью для глаз, прикрывающую лицо женщины.

Что касается ношения хиджабов в школах, министр просвещения Гани Бейсембаев подчеркивал, что все ученики, согласно требованиям, должны приходить в учебные заведения строго в школьной форме.

"Это делается в рамках предоставления равных возможностей для получения образования. Никаких изменений в этом плане нет – все в рамках закона и утвержденных требований", - отметил глава ведомства.