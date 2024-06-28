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Шоумена Турсынбека Кабатова арестовали за дебош на борту самолета

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Турсынбек Кабатов
Турсынбек Кабатов. Фото: instagram.com/kabatov_tursinbek_resmi

В Астане арестовали Турсынбека Кабатова, который устроил пьяный дебош на борту самолета, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

О рассмотренном деле казахстанца пресс-служба Верховного суда сообщила в Telegram-канале. Мужчина предстал перед судом за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 434 КоАП РК).

"Обвиняемый на борту самолета в алкогольном опьянении выражался нецензурной бранью.️ В суде он пояснил, что был недоволен плохим обслуживанием бортпроводников и высказал им свои замечания. И не помнит, выражался ли он при этом нецензурной бранью или нет, но за нарушение общественного порядка извинился.

Свидетель (старший бортпроводник) подтвердила, что правонарушитель был на борту самолета в алкогольном опьянении и выражался нецензурной бранью, тем самым нарушил общественный порядок и спокойствие граждан", - говорится в сообщении.

Вина правонарушителя, по данным суда, подтверждается показаниями свидетеля, актом передачи пассажира сотрудникам полиции, видеозаписью и заключением о медицинском освидетельствовании.

В суде пояснили, что санкция ч. 1 ст. 434 КоАП предусматривает штраф в 20 МРП либо административный арест от 5 до 15 суток.

"Судом мера взыскания назначена с учетом степени и характера совершенного деяния, продолжение противоправного поведения, отрицательно влияющего на общественность и направленного на проявление неуважения к обществу, выразившегося в неподобающем поведении.

Обвиняемый признан виновным в совершении административного правонарушения. Он подвергнут административному взысканию - аресту на 5 суток", - отмечается в релизе суда.

В пресс-службе Верховного суда корреспонденту NUR.KZ уточнили, что арестованный - Турсынбек Кабатов.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, в конце прошлого года сообщалось, что на борту самолета пассажир ударил бортпроводника в лоб, поскольку был недоволен, что его сложенная на багажную полку куртка может помяться. Из-за случившегося рейс задержали на час. Ударившим бортпроводника оказался казахстанский артист. Ему выписали штраф в размере 15 МРП - 55 380 тенге.

Также в конце года, после посадки рейса КС7106 авиакомпании FlyArystan по маршруту Шымкент - Алматы, пассажир произвел открытие аварийной двери. В КГА сообщили, что пассажир был передан сотрудникам МВД для принятия мер.

Тогда же пассажира с оружием сняли с рейса Астана - Алматы. Рейс из-за инцидента ненадолго отложили.

Мы также писали, что россиянина, летевшего из Алматы в Актау, наказали за курение на борту самолета.

В начале июня сообщалось, что на борту рейса Air Astana по маршруту Астана - Алматы произошел инцидент, в результате которого некоторым пассажирам стало плохо. В авиакомпании сообщили, что по технической причине на земле не работал кондиционер, и одной женщине стало плохо.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2125752-byl-nedovolen-obsluzhivaniem-muzhchina-ustroil-debosh-na-bortu-samoleta-v-astane/

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