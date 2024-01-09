Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Рахат Турлыханов снова предстал перед судом

Опубликовано:

Рахат Турлыханов
Рахат Турлыханов. Фото: instagram.com/rakhat_turlykhanov

Казахстанский певец Рахат Турлыханов снова предстал перед судом - административный суд Алматы принял дело к производству, главным фигурантом является артист, передает NUR.KZ.

Как сообщается в материалах дела в судебном кабинете, административное дело в отношении Рахата Турлыханова заведено по части 1-1 статьи 73-2 КоАП. Суд принял дело к производству.

Первое слушание по нему состоялось 3 января в здании специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы в открытом режиме.

Часть 1-1 статьи 73-2 КоАП РК - нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, в отношении лица, состоящего с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях - предполагает наказание в виде штрафа в размере 10 МРП или административный арест на срок до десяти суток.

Напомним, ранее Рахат Турлыханов уже представал перед судом по аналогичному правонарушению в отношении своей жены. Однако тогда супруга певца попросила прекратить производство по делу.

Кроме того, ранее в центре скандала оказался и другой член семьи Турлыхановых - Нурасыл. Адвокат Анна Чернова рассказала о нападении на нее и ее супруга, адвоката Олега Чернова, в Алматы. По ее словам, нападавшим оказался сын депутата. Тогда Даулет Турлыханов подтвердил, что речь идет о его сыне.

Суд первой инстанции вынес приговор по этому делу и оштрафовал молодого человека на 1 725 000 тенге. Позднее апелляционный суд пересмотрел решение, снизив лишь сумму пошлины и взыскав в пользу потерпевших еще 400 тыс. тенге.

Также он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 652 КоАП (Нарушение законодательства Республики Казахстан в области воинской службы). Его арестовали на 15 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2054572-rahat-turlyhanov-snova-predstal-pered-sudom/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.