Казахстанский певец Рахат Турлыханов снова предстал перед судом - административный суд Алматы принял дело к производству, главным фигурантом является артист, передает NUR.KZ.

Как сообщается в материалах дела в судебном кабинете, административное дело в отношении Рахата Турлыханова заведено по части 1-1 статьи 73-2 КоАП. Суд принял дело к производству.

Первое слушание по нему состоялось 3 января в здании специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы в открытом режиме.

Часть 1-1 статьи 73-2 КоАП РК - нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, в отношении лица, состоящего с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях - предполагает наказание в виде штрафа в размере 10 МРП или административный арест на срок до десяти суток.

Напомним, ранее Рахат Турлыханов уже представал перед судом по аналогичному правонарушению в отношении своей жены. Однако тогда супруга певца попросила прекратить производство по делу.

Кроме того, ранее в центре скандала оказался и другой член семьи Турлыхановых - Нурасыл. Адвокат Анна Чернова рассказала о нападении на нее и ее супруга, адвоката Олега Чернова, в Алматы. По ее словам, нападавшим оказался сын депутата. Тогда Даулет Турлыханов подтвердил, что речь идет о его сыне.

Суд первой инстанции вынес приговор по этому делу и оштрафовал молодого человека на 1 725 000 тенге. Позднее апелляционный суд пересмотрел решение, снизив лишь сумму пошлины и взыскав в пользу потерпевших еще 400 тыс. тенге.

Также он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 652 КоАП (Нарушение законодательства Республики Казахстан в области воинской службы). Его арестовали на 15 суток.