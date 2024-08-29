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Депутата Садыкова лишили мандата и исключили из партии "Ак жол"

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Аскар Садыков
Аскар Садыков. Фото: parlam.kz

Депутата мажилиса Аскара Садыкова лишили мандата и исключили из партии "Ак жол" - информацию опубликовали на сайте ЦИК Казахстана, передает NUR.KZ.

"В связи с принятием постановления Национального совета  Общественного объединения "Демократическая партия Казахстана "Ақ жол"№1 от 1 июля 2024 года признать утрату  Садыковым Аскаром Аманбаевичем полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан", - говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии.

Лидер партии "Ак жол" Азат Перуашев в своем официальном Telegram-канале прокомментировал ситуацию

"Основанием для данного решения стало совершение А. Садыковым действий, недопустимых для статуса депутата. Данный факт был самостоятельно выявлен партийными органами и рассмотрен на пленуме ДПК, который исключил А. Садыкова из партии, что и влечет лишение депутатского мандата", - заявил политик.

Согласно информации с сайта мажилиса парламента РК, Аскар Садыков в 1995 году окончил Оренбургский Государственный Технический Университет, специальность инженер-механик. В 2000 году окончил Казахский Государственный Юридический Университет, специальность юрист.

В 2014 году окончил Международную академию Бизнеса, магистр делового администрирования.

Трудовую биографию начал в 1992 году монтажником СМУ-1 треста "Оренбургмонтажного завода".

С 2013 года стал членом фракции ОО ДПК "Ак жол".

С 2014 по 2013 годы был депутатом Акюбинского областного маслихата V, VI, VII созывов.

С марта 2023-го - депутат мажилиса парламента Республики Казахстан VIII созыва.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2154942-deputata-sadykova-lishili-mandata-i-isklyuchili-iz-partii-ak-zhol/

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