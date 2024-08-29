Депутата Садыкова лишили мандата и исключили из партии "Ак жол"
Опубликовано:
Депутата мажилиса Аскара Садыкова лишили мандата и исключили из партии "Ак жол" - информацию опубликовали на сайте ЦИК Казахстана, передает NUR.KZ.
"В связи с принятием постановления Национального совета Общественного объединения "Демократическая партия Казахстана "Ақ жол"№1 от 1 июля 2024 года признать утрату Садыковым Аскаром Аманбаевичем полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан", - говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии.
Лидер партии "Ак жол" Азат Перуашев в своем официальном Telegram-канале прокомментировал ситуацию
"Основанием для данного решения стало совершение А. Садыковым действий, недопустимых для статуса депутата. Данный факт был самостоятельно выявлен партийными органами и рассмотрен на пленуме ДПК, который исключил А. Садыкова из партии, что и влечет лишение депутатского мандата", - заявил политик.
Согласно информации с сайта мажилиса парламента РК, Аскар Садыков в 1995 году окончил Оренбургский Государственный Технический Университет, специальность инженер-механик. В 2000 году окончил Казахский Государственный Юридический Университет, специальность юрист.
В 2014 году окончил Международную академию Бизнеса, магистр делового администрирования.
Трудовую биографию начал в 1992 году монтажником СМУ-1 треста "Оренбургмонтажного завода".
С 2013 года стал членом фракции ОО ДПК "Ак жол".
С 2014 по 2013 годы был депутатом Акюбинского областного маслихата V, VI, VII созывов.
С марта 2023-го - депутат мажилиса парламента Республики Казахстан VIII созыва.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2154942-deputata-sadykova-lishili-mandata-i-isklyuchili-iz-partii-ak-zhol/