"Начинается с того, что не носит хиджаб": чем закончилась проверка скандального высказывания Улангасыра Камиева

Полиция не выявила нарушений в скандальном высказывании певца Улангасыра Камиева о связи ношения хиджаба и убийств жен, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.

Пользователь Facebook Саида Сисембаева, которая в июле написала, что обратилась в МВД с заявлением с просьбой проверить высказывания певца Улангасыра Камиева, сообщила своим подписчикам, что получила официальный ответ от полиции. Она приложила фото письменного ответа к посту.

"Мне только что пришел ответ, что ДП города Алматы оставляет без регистрации мое заявление в связи с тем, что, по их мнению, в словах этого Камиева якобы нет состава преступления, где он открыто оправдывает убийства женщин их мужьями, бывшими мужьями и т.д.", - написала Саида Сисембаева (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред).

В тексте документа, опубликованном пользователем, говорится, что заявление оставлено без регистрации в ЕРДР и списано в номенклатурное производство. На приложенной фотографии документа указано, что Камиев "на своей страничке в приложении Instagram вел диалог и отвечал на поставленные вопросы подписчиков, тем самым, не образуя состава уголовного правонарушения".

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции Алматы.

"По данному факту была проведена всесторонняя проверка. По итогам проверки в действиях исполнителя состава уголовного правонарушения не установлено.

Однако с целью предотвращения возможных правонарушений в будущем была проведена работа по разъяснению всех правовых аспектов. Департамент полиции призывает всех граждан соблюдать нормы закона и напоминает о важности правосознания в обществе", - сообщили NUR.KZ в пресс-службе.

Напомним, в июле исполнитель хита "Балқия" Улангасыр Камиев выразил мнение о том, почему женщин убивают их собственные мужья.

"Когда муж убивает жену, там все начинается с того, что она не носит хиджаб. Учителя об этом говорят давно, таких случаев много. Мол, женщины выходят на улицу с открытыми ногами, потом на нее кто-то заглядывается, муж об этом узнает и убивает ее.

Женщина, которая носит хиджаб, не снимет его, даже если ей голову отрубят. Я в будущем тоже заставлю свою жену носить хиджаб, а до других мне нет дела. Возьму только ту женщину, которая согласится на это. Не захочет - не возьму в жены. Вот и все", - сказал Камиев.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане могут ужесточить закон в части ношения хиджабов. Министр культуры и информации Аида Балаева отмечала, что вопросы религии в Казахстане актуализировались. Глава ведомства считает, что дело не в религиозности населения, а в "религиозной безграмотности". При этом она заявила, что эксперты также будут изучать и предлагать нормы по ужесточению правил ношения хиджаба, никаба и "коротких штанов" в общественных местах.

Балаева также высказывалась в пользу запрета на ношение никаба - одного из атрибутов мусульманской женской одежды, представляющего собой тонкую ткань с прорезью для глаз, прикрывающую лицо женщины.

Что касается ношения хиджабов в школах, министр просвещения Гани Бейсембаев подчеркивал, что все ученики, согласно требованиям, должны приходить в учебные заведения строго в школьной форме.