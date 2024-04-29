Нецензурная брань и езда без ремня: Кайрата Нуртаса дважды оштрафовали

Известного казахстанского артиста Кайрата Нуртаса оштрафовали за нецензурную брань на концерте, а также за непристегнутый ремень безопасности в авто. Соответствующие видео появились в Сети.

Известного казахстанского певца Кайрата Нуртаса привлекли к административной ответственности за нецензурную брань в общественном месте. Соответствующее видео с его концерта распространилось в соцсетях.

"За мелкое хулиганство ему наложен штраф в размере 20 МРП (около 73 тыс. тенге - прим. ред.)", - говорится в новостном Telegram-канале МВД.

Отметим, согласно статье 434 КоАП, мелкое хулиганство влечет штраф в размере 20 МРП (около 73 тыс. тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Кроме того, сегодня в Telegram-канале EGOV.PRESS появилось другое видео с участием Кайрата Нуртаса и еще одного казахстанского артиста HIRO. На кадрах они едут в автомобиле под громкую музыку. В данном случае Нуртаса оштрафовали за то, что он не пристегнул ремень безопасности.

"К правонарушителю приняты меры. За управление транспортом, не пристегнув ремень безопасности, он привлечен к административной ответственности (часть 2 статьи 593 КоАП РК)", - сообщили корреспонденту NUR.KZ в департаменте полиции Алматы.

Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!

Согласно части 2 статьи 593 КоАП, несоблюдение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (более 18 тыс. тенге).

Напомним, в марте прошлого года в социальных сетях появилось скандальное видео, на котором машина вместе с Кайратом Нуртасом проезжала по центральной площади Талдыкоргана, несмотря на запрет. Вскоре после этого водитель артиста был оштрафован.

Позже в областном ДП подтвердили, что автомобиль, нарушивший ПДД, действительно принадлежит казахстанскому певцу.

В марте 2021 года Нуртаса наказали за посещение тоя во время пандемии.