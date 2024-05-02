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Мадлен намерена подать в суд на стендап-комика из-за оскорбительной шутки: он принес извинения

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Сторис Мадлен
Сторис Мадлен. Скрин: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Автор популярного инстаблога Мадинахон Мамадалиева стала объектом шуток алматинского стендап-комика, которые она посчитала оскорбительными. Блогерша намерена подать на парня в суд, передает NUR.KZ.

Разгневанная Мадлен обратилась к подписчикам через серию Instagram-сторис - она рассказала, что ей отправили видео, на котором стендап-комик из Алматы по имени Нурасхан упоминает ее не в самом лицеприятном свете.

"Можно дальше воровать деньги и всем ***** (уезжать - прим. ред.) в Дубай. И потом заказывать блогеров типа Мадлен, ***** (спать - прим. ред.) с ними и смотреть на то, как тонет целый север Казахстана. Здесь нужна шутка в конце, но я ее не придумал", - так звучала "шутка".

Мамадалиева заявила, что не оставит дело просто так - она готова разбираться в правовом поле.

"Посмотрите, что он говорит. Я это просто так не оставлю. Я буду разбираться, я буду писать заявление за оскорбления и за порчу репутации. Кто ты такой - в своих стендапах задевать мою честь? И никто не посмеялся! Встретимся в суде.

Мы всей страной боремся за права женщин, чтобы их не унижали и не оскорбляли. Мы не должны оставить это просто так. Этот комик продает билеты за 1000 тенге, в то время как на паводки мы собрали более 200 млн тенге. Еще шутит унизительно на эту тему", - сказала блогерша.

Словив огромную волну хейта от фолловеров Мадлен, комик поспешил принести ей извинения и заявил, что в эту шутку "не вкладывал ничего личного".

"Ник в Инстаграме (это не ваше реальное имя) был использован как имя нарицательное для комедийного приема, обшучивания стереотипа. Вышло не изящно, я признаюсь, но намерений плохих очернять вас как реальную личность у меня не было. Шутка была в сторону онлайн-презенса. Прошу прощения у вас, вашей семьи, ваших близких.

Просьба ко всем не развивать эту историю дальше - так только сильнее распространится дурацкая шутка, обидевшая человека. И мне тоже нет надобности паразитировать на чужой славе и хайповать", - заявил Нурасхан.

Извинения Мадлен не приняла - она в очередной раз подчеркнула, что комик должен ответить за свои слова. Позже конфликт прокомментировали и в стендап-клубе.

"За то, что говорит комик на нашей сцене, несет ответственность комик. Мы связались с комиком, он приносит свои глубочайшие извинения за то, что своими словами мог кого-то задеть.

Мы ещё раз приносим извинения, в том числе всем остальным, кого это могло оскорбить: наша цель - нести добро и смех, мы не стремимся кого-либо унизить или ранить и сожалеем, что сказанное на нашей площадке могло кого-то задеть. Со своей стороны мы проведем необходимую работу, чтобы подобные инциденты более не возникали", - гласит официальное заявление площадки.

Мадлен также поддержали коллеги по цеху - в том числе певица Say Mo и блогер-интервьюер Айсауле Бакытбек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2094776-madlen-namerena-podat-v-sud-na-stendap-komika-iz-za-oskorbitelnoy-shutki-on-prines-izvineniya/

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