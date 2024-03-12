Макпал Жунусову не хотели пускать в самолет с домброй: во FlyArystan ответили на жалобу певицы

Макпал Жунусову возмутили правила компании FlyArystan, по которым ей не разрешили пронести на борт домбру и концертный головной убор. Певице пришлось купить для них отдельное место, передает NUR.KZ.

Макпал Жунусова находится на гастролях, посвященных ее 60-летнему юбилею. Направляясь на концерт в Караганду, певица столкнулась с проблемой в аэропорту - по ее словам, сотрудники авиакомпании не пропустили ее на борт самолета с домброй и концертным головным убором.

"Я сижу в аэропорту, прохожу через VIP-зону, собираюсь вылетать в Караганду на концерт. Мою домбру и концертную шапку не пропускают - говорят, с таким багажом в самолет нельзя, мол, берите один маленький чемодан и проходите. Вы с этим согласны, руководство аэропорта, Air Astana, FlyArystan? Шапку в чемодан я не положу - повредится", - поделилась возмущенная артистка.

В конечном итоге, певице на месте пришлось доплатить порядка 65 тысяч тенге за дополнительное место для вещей, что ее не очень обрадовало. Жунусова обратилась к президенту Токаеву с призывом урегулировать вопросы перевозки казахских национальных инструментов в самолетах.

"Уважаемый президент Касым-Жомарт Кемелевич! Нашу казахскую домбру не пропускают на борт, и складываются такие ситуации. Больше на гастроли не поеду. Если не измените закон, больше никаких концертов", - сказала Макпал Жунусова.

В ответ на запрос NUR.KZ в авиакомпании FlyArystan сообщили, что перевозить музыкальные инструменты, в том числе домбру, в салоне самолета можно. Главное - заранее ознакомиться с правилами перевозки и оформлять услугу во время покупки билета.

"Музыкальный инструмент, который не превышает размеры и вес ручной клади, перевозится бесплатно. Музыкальный инструмент, несоответствующий параметрам ручной клади, перевозится платно на отдельном месте.

В данном случае пассажиру необходимо оформить услугу "Перевоз музыкальных инструментов" заранее при бронировании авиабилета. Стоимость услуги варьируется в зависимости от направления и периода покупки", - прокомментировали в лоукостере.

Во FlyArystan также сообщили, что Макпал Жунусовой пришлось оплатить указанную сумму только из-за того, что услуги "перевес багажа" и "перевозка музыкального инструмента" были оформлены в аэропорту перед вылетом рейса.

"В связи с тем, что пассажир обратился к сотрудникам с информацией о наличии музыкального инструмента, превышающего нормы ручной клади, только в аэропорту, представителям авиакомпании пришлось оформлять новый авиабилет с добавлением данной услуги. Обращаем ваше внимание, что возврат средств за предыдущий авиабилет уже оформлен и вскоре поступит на карту.

Также, как и абсолютно все лоукост-перевозчики в мире, FlyArystan предлагает услуги по доступной стоимости только в случае покупки заранее. Все услуги в аэропорту имеют тарифы выше, чем при покупке заранее.

При оплате услуги "перевозка музыкального инструмента" по данному маршруту заранее, при покупке авиабилета, сумма составила бы 10 500 тенге", - прокомментировали во FlyArystan.

В авиакомпании призвали пассажиров знакомиться с правилами перевозок перед покупкой билета.

Недавно 60-летняя Макпал Жунусова пожаловалась на мошенников, взломавших ее аккаунт в WhatsApp.