Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Макпал Жунусову не хотели пускать в самолет с домброй: во FlyArystan ответили на жалобу певицы

Опубликовано:

Макпал Жунусова
Макпал Жунусова. Фото: instagram.com/zhunusova.makpal

Макпал Жунусову возмутили правила компании FlyArystan, по которым ей не разрешили пронести на борт домбру и концертный головной убор. Певице пришлось купить для них отдельное место, передает NUR.KZ.

Макпал Жунусова находится на гастролях, посвященных ее 60-летнему юбилею. Направляясь на концерт в Караганду, певица столкнулась с проблемой в аэропорту - по ее словам, сотрудники авиакомпании не пропустили ее на борт самолета с домброй и концертным головным убором.

"Я сижу в аэропорту, прохожу через VIP-зону, собираюсь вылетать в Караганду на концерт. Мою домбру и концертную шапку не пропускают - говорят, с таким багажом в самолет нельзя, мол, берите один маленький чемодан и проходите. Вы с этим согласны, руководство аэропорта, Air Astana, FlyArystan? Шапку в чемодан я не положу - повредится", - поделилась возмущенная артистка.

В конечном итоге, певице на месте пришлось доплатить порядка 65 тысяч тенге за дополнительное место для вещей, что ее не очень обрадовало. Жунусова обратилась к президенту Токаеву с призывом урегулировать вопросы перевозки казахских национальных инструментов в самолетах.

"Уважаемый президент Касым-Жомарт Кемелевич! Нашу казахскую домбру не пропускают на борт, и складываются такие ситуации. Больше на гастроли не поеду. Если не измените закон, больше никаких концертов", - сказала Макпал Жунусова.

В ответ на запрос NUR.KZ в авиакомпании FlyArystan сообщили, что перевозить музыкальные инструменты, в том числе домбру, в салоне самолета можно. Главное - заранее ознакомиться с правилами перевозки и оформлять услугу во время покупки билета.

"Музыкальный инструмент, который не превышает размеры и вес ручной клади, перевозится бесплатно. Музыкальный инструмент, несоответствующий параметрам ручной клади, перевозится платно на отдельном месте.

В данном случае пассажиру необходимо оформить услугу "Перевоз музыкальных инструментов" заранее при бронировании авиабилета. Стоимость услуги варьируется в зависимости от направления и периода покупки", - прокомментировали в лоукостере.

Во FlyArystan также сообщили, что Макпал Жунусовой пришлось оплатить указанную сумму только из-за того, что услуги "перевес багажа" и "перевозка музыкального инструмента" были оформлены в аэропорту перед вылетом рейса.

"В связи с тем, что пассажир обратился к сотрудникам с информацией о наличии музыкального инструмента, превышающего нормы ручной клади, только в аэропорту, представителям авиакомпании пришлось оформлять новый авиабилет с добавлением данной услуги. Обращаем ваше внимание, что возврат средств за предыдущий авиабилет уже оформлен и вскоре поступит на карту.

Также, как и абсолютно все лоукост-перевозчики в мире, FlyArystan предлагает услуги по доступной стоимости только в случае покупки заранее. Все услуги в аэропорту имеют тарифы выше, чем при покупке заранее.

При оплате услуги "перевозка музыкального инструмента" по данному маршруту заранее, при покупке авиабилета, сумма составила бы 10 500 тенге", - прокомментировали во FlyArystan.

В авиакомпании призвали пассажиров знакомиться с правилами перевозок перед покупкой билета.

Недавно 60-летняя Макпал Жунусова пожаловалась на мошенников, взломавших ее аккаунт в WhatsApp.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2066643-makpal-zhunusovu-ne-hoteli-puskat-v-samolet-s-dombroy-vo-flyarystan-otvetili-na-zhalobu-pevitsy/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.