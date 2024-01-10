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"У нас все хорошо": жена Рахата Турлыханова сделала заявление после новости об избиении (видео)

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Рахат Турлыханов и его жена
Рахат Турлыханов и его жена. Кадр из видео: instagram.com/rakhat_turlykhanov

Рахат Турлыханов и его супруга прокомментировали последние новости, касающиеся их семьи. В обращении жена артиста заявила, что ее мужа несправедливо выставляют в Сети в негативном свете, пишет NUR.KZ.

Казахстанский певец Рахат Турлыханов недавно вновь попал в заголовки отечественных СМИ. А сегодня артист опубликовал в Instagram совместное с супругой Алтынай видеообращение. На нем девушка решила высказаться о сложившейся ситуации.

"Мы все-таки решили прокомментировать (ситуацию – прим. ред.), и будет гораздо лучше, если Алтынай сама все скажет", – говорит Турлыханов на видео.

Супруга певца заявила, что в интернете ее мужа выставляют в негативном свете.

"Хотела от себя добавить, что у нас с Рахатом все хорошо. Рахат – любящий, заботливый, добрый муж, отец. Да, у нас были ссоры в семье, недоразумения как и в других семьях. Но вижу, в СМИ его несправедливо выставляют в плохом свете. И мы видим беспокойство с вашей стороны, но беспокоиться незачем. У нас все хорошо", – заявила Алтынай.

Напомним, в октябре прошлого года суд Алматы прекратил производство в отношении певца Рахата Турлыханова по делу об избиении – об этом попросила его супруга. В рамках заседания артист также признал вину и согласился на примирение.

Вновь перед судом Турлыханов предстал на днях. В его отношении было заведено дело по части 1-1 статьи 73-2 КоАП – нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, в отношении лица, состоящего с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях. На этот раз ему вынесли предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2054819-u-nas-vse-horosho-zhena-rahata-turlyhanova-sdelala-zayavlenie-posle-novosti-ob-izbienii-video/

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