Квартиры, виллы и авто: самые крупные приобретения казахстанских звезд в 2024 году

Уходящий год выдался удачным на покупки для звезд казахстанского шоубиза - они без утайки рассказывали поклонникам, какие приобретения совершили. NUR.KZ предлагает вспомнить, чем порадовали себя и родных отечественные селебрити.

Ерке Есмахан и RaiM

Звездная пара Ерке Есмахан и RaiM этой весной приобрела собственную виллу в Алматы. Поторопиться с покупкой артистов заставило произошедшее 4 марта землетрясение в мегаполисе.

"Мы приобрели собственный дом! Супруг нашел то, что мы искали", - написала Есмахан.

Супруги ждут полного завершения строительства, но Ерке заявляет, что это будет дом мечты.

"Готовые дома не подходят под наш вкус. Поэтому муж решил, что надо строить", - объяснила Ерке, почему они не приобрели виллу "под ключ".

Отметим, что RaiM сделал еще одно приобретение - Ерке рассказала, что он подарил автомобиль ее старшему сыну Муслиму.

Асель Аскар

Собственным домом также обзавелась в этом году актриса и блогер Асель Аскар. Как призналась Асель, она копила на приобретение частного дома 6 лет.

"Будучи 32-летней девушкой, сделала то, до чего не могут дотянуться многие мужики. Вот, плоды многолетнего труда в блоге. Можете поздравлять", - написала Асель.

Асель Аскар рассказала, что площадь дома, расположенного в предгорьях Алматы, составляет 300 квадратных метров, он занимает территорию в 12 соток.

Фариза Тореали с супругом

Сестра казахстанского артиста Торегали Тореали и ее муж сделали выгодное приобретение - они купили квартиру для годовалой дочери в столице Казахстана.

"Подумали, что лучше инвестировать в ее будущее уже сейчас. Мы сделаем для тебя все, что в наших руках", - написала Фариза.

Отметим, что годом ранее они уже покупали квартиру в Астане.

Мадлен

В феврале блогер и инстадива Мадлен совершила покупку мечты - она купила дорогой спортивный автомобиль необычного яркого цвета.

Позже Мадлен рассказала, сколько стоит ее авто премиум-класса от известного итальянского бренда - сумма составила девятизначную цифру, а именно - 220 миллионов тенге.

"Когда я видела девушек на таких машинах, я всегда задавалась вопросом: "С кем нужно встречаться, чтобы ездить на такой машине?". Купив ее, я могу вам ответить. Нужно быть в отношениях с самой собой", - поделилась мыслями Мадлен.

Кайрат Нуртас и его семья

Элитного "железного коня" в этом году приобрел и Кайрат Нуртас. Исполнитель показал люксовый автомобиль немецкого бренда, который изрядно обрадовал его.

Отметим, что немногим ранее его семья приобрела белый внедорожник для средней келин - Айгерим, супруги брата Кайрата Аяна. Подарок был сделан ко дню ее рождения.

"Настоящий сюрприз получился. Спасибо за ваши поздравления. Судя по моему внешнему виду, я явно не была готова к этому", - написала счастливая именинница.

Молдир Ауелбекова

Этой осенью Молдир Ауелбекова подарила очередное авто своему отцу. Она пригласила его на ужин и вручила ключи от "железного тулпара", что растрогало пожилого отца.

"Уже не помню, какая по счету машина. Но я обновляю отцу автомобиль каждые 2-3 года. Пусть у каждого будет возможность радовать своих родителей и дарить подарки без повода", - заявила певица.

Беркут и Аиша

А вот певец Беркут порадовал дорогим подарком тещу - ей в качестве сюрприза вручили ключи от новенького авто. Однако Беркут заверил читательскую аудиторию в Instagram, что это не его, а личный подарок Аиши для своей мамы.

"Я сказал теще, что это подарок ее дочери, но Аиша очень скромная - она заверила маму, что это мой подарок, сказала, что это моя инициатива и стояла в сторонке.

Честно признаюсь, мне даже было неловко... Благодарю Аллаха, что подарил мне такую супругу", - отметил Беркут и растрогал Казнет, еще раз доказав, как любит и уважает жену.

Дархан Жолшыбеков

В этом году блогер-миллионник Дархан Жолшыбеков купил любимой супруге Дариге Нуркеевой, известной как DARICORN, внедорожник, хотя ранее дарил ей кабриолет. Неожиданный сюрприз он сделал ей ко дню рождения.

Ключи имениннице вручали в торжественной обстановке - с букетом цветом в кругу близких друзей. Подарок был накрыт черной тканью, на которой красовался большой красный бант.