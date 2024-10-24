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Родители Кайрата Нуртаса подарили средней келин новое авто (видео)

Опубликовано:

Нуртас Айдарбеков с сыном и келин
Нуртас Айдарбеков с сыном и келин. Фото: instagram.com/sarkenova.aigerim

Родители известного казахстанского певца Кайрата Нуртаса устроили сюрприз своей средней келин - они подарили матери двух своих внуков новенькое авто, передает NUR.KZ.

Нуртас Айдарбеков, отец Кайрата Нуртаса, разместил в соцсети фото и видео одного из счастливых моментов из жизни его семьи - своей келин Айгерим, жене его сына Аяна, он сделал неожиданный подарок.

Теперь средняя келин Айдарбековых будет ездить за рулем белого железного внедорожника. Сама Айгерим призналась, что не была готова к такому подарку. Она поблагодарила родителей мужа за любовь и внимание.

"Пусть будет доволен вами Аллах, мама и папа. Настоящий сюрприз получился. Спасибо за ваши поздравления. Судя по моему внешнему виду, я явно не была готова к этому", - написала она.

"Такие ата и ене есть только у вас", "Поздравляем!", "Золотые у вас родители мужа", "Нам бы такую келин", "Айгерим, вы заслужили... Вы умная келин", - отметили в Сети.

Ранее мы писали, что отдыхающая на Кипре мама Кайрата Нуртаса раскрыла секрет счастья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2178270-roditeli-kayrata-nurtasa-podarili-sredney-kelin-novoe-avto-video/

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