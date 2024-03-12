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"Был панический страх остаться без денег": Мадлен рассказала, как купила авто за 220 млн тенге

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Мадлен
Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Автор популярного инстаблога Мадлен показала, как отреагировала на свой автомобиль за 220 млн тенге, увидев его впервые. Она также рассказала, как решилась на столь дорогую покупку, передает NUR.KZ.

25-летняя блогерша Мадина Мамадалиева рассказала, что желание приобрести элитный автомобиль именно этой марки возникло у нее год назад, когда она брала его в аренду в Дубае.

"После того, как я вернула его ключи в ренткар, я себе сама сказала: "Следующий, в который я сяду, будет мой". У меня появилась четкая цель. Спустя год я сижу в своем авто.

Год назад я не совсем понимала, как это придет ко мне. Может, мне подарит муж/жених на махр? Или это будет к 30 годам? Когда я видела девушек на таких машинах, я всегда задавалась вопросом: "С кем нужно встречаться, чтобы ездить на такой машине?". Купив ее, я могу вам ответить. Нужно быть в отношениях с самой собой", - поделилась мыслями Мадлен.

В ноябре прошлого года она увидела авто в зеленом цвете и приняла решение приобрести его за 220 млн тенге - девятизначную стоимость машины она раскрыла пару недель назад.

"После 18 ноября я потеряла сон. У меня был панический страх остаться без денег после покупки, что он по дороге сломается или что-то с ним случится. Я переживала каждый день. А где его обслуживать, а вдруг поцарапают, а вдруг ударю, а вдруг денег не будет его содержать.

Я несколько недель ходила и решила, что если я хочу, то я должна слушать свои желания. Иначе зачем я работаю?" - заключила инстадива.

Три месяца спустя машину доставили в Алматы. Мадлен показала подписчикам видео - свою эмоциональную реакцию на то, как она впервые увидела новенькое люксовое авто своими глазами.

Напомним, дорогой покупкой Мадлен похвасталась месяц назад.

Недавно блогерша поделилась реакцией на ночное землетрясение в Алматы и призналась, что ей становится сложнее жить в страхе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2067000-byl-panicheskiy-strah-ostatsya-bez-deneg-madlen-rasskazala-kak-kupila-avto-za-220-mln-tenge/

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