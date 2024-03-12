"Был панический страх остаться без денег": Мадлен рассказала, как купила авто за 220 млн тенге

Автор популярного инстаблога Мадлен показала, как отреагировала на свой автомобиль за 220 млн тенге, увидев его впервые. Она также рассказала, как решилась на столь дорогую покупку, передает NUR.KZ.

25-летняя блогерша Мадина Мамадалиева рассказала, что желание приобрести элитный автомобиль именно этой марки возникло у нее год назад, когда она брала его в аренду в Дубае.

"После того, как я вернула его ключи в ренткар, я себе сама сказала: "Следующий, в который я сяду, будет мой". У меня появилась четкая цель. Спустя год я сижу в своем авто.

Год назад я не совсем понимала, как это придет ко мне. Может, мне подарит муж/жених на махр? Или это будет к 30 годам? Когда я видела девушек на таких машинах, я всегда задавалась вопросом: "С кем нужно встречаться, чтобы ездить на такой машине?". Купив ее, я могу вам ответить. Нужно быть в отношениях с самой собой", - поделилась мыслями Мадлен.

В ноябре прошлого года она увидела авто в зеленом цвете и приняла решение приобрести его за 220 млн тенге - девятизначную стоимость машины она раскрыла пару недель назад.

"После 18 ноября я потеряла сон. У меня был панический страх остаться без денег после покупки, что он по дороге сломается или что-то с ним случится. Я переживала каждый день. А где его обслуживать, а вдруг поцарапают, а вдруг ударю, а вдруг денег не будет его содержать.

Я несколько недель ходила и решила, что если я хочу, то я должна слушать свои желания. Иначе зачем я работаю?" - заключила инстадива.

Три месяца спустя машину доставили в Алматы. Мадлен показала подписчикам видео - свою эмоциональную реакцию на то, как она впервые увидела новенькое люксовое авто своими глазами.

Напомним, дорогой покупкой Мадлен похвасталась месяц назад.

Недавно блогерша поделилась реакцией на ночное землетрясение в Алматы и призналась, что ей становится сложнее жить в страхе.