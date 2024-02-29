Девятизначная цифра: Мадлен раскрыла стоимость своего нового премиум-авто

Отвечая на вопросы подписчиков, инстадива Мадинахон Мамадалиева, известная в интернет-пространстве как Мадлен, рассказала, сколько стоит ее новый спортивный автомобиль премиум-класса, передает NUR.KZ.

Пару недель назад 25-летняя Мадлен гордо сообщила подписчикам, что приобрела лимитированную версию автомобиля итальянского бренда премиум-класса. Она очень гордилась тем, что ей удалось сделать это самостоятельно, причем в столь молодом возрасте.

В ходе рубрики "вопрос-ответ" в историях Instagram один из подписчиков поинтересовался, во сколько блогерше обошлась дорогая покупка.

"Новая модель в такой комплектации, с нулевым пробегом обходится с растаможкой в Казахстан от 220 миллионов тенге", - рассказала Мамадалиева.

Увидев девятизначную сумму, фолловеры Мадины начали расспрашивать, откуда у нее столько денег.

"Если вам так любопытно, можете написать менеджеру и узнать цены на размещение рекламы на моей странице. Посчитать мою рекламу в неделю или месяц, умножить на два года. И у вас больше не возникнет вопросов и догадок", - резюмировала блогерша.

Отвечая на другой вопрос по теме, Мадлен опубликовала фотографию, сделанную внутри салона новенького спорткара. Подписчика интересовало, что для инстадивы было самым важным фактором достижения успеха в жизни.

"Агрессия", - со смешком ответила блогерша.

Сторис Мадлен. Скрин: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Накануне Мадлен в рамках той же рубрики порассуждала о хейте в Сети.