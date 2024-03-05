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"Решили поторопиться после землетрясения": Ерке Есмахан и RaiM купили виллу в Алматы

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RaiM и Ерке Есмахан
RaiM и Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Ерке Есмахан и RaiM обзавелись собственным домом - пара приобрела виллу в Алматы. Произошедшее накануне землетрясение заставило музыкантов поторопиться с приобретением, передает NUR.KZ.

Отвечая на вопросы поклонников в феврале, Ерке рассказывала, что покупка собственного дома - это одна из основных целей их семейства на 2024 год. Мечта популярной пары артистов осуществилась буквально накануне.

"В нашем семейном гнездышке сегодня радость! Если я не расскажу, мой муж точно промолчит. В общем, мы приобрели собственный дом! Супруг нашел то, что мы искали", - написала Есмахан.

Певица призналась - ускориться с выбором их вынудили произошедшие в Алматы подземные толчки.

"После землетрясения мы решили поторопиться и сразу подписали договор. Теперь будем ждать завершения строительства. Пусть Всевышний убережет всех нас от всех видов стихийных бедствий. А мы с Райымбеком не можем уснуть от радости", - поделилась Ерке.

Также исполнительница хита "1001 Күн" показала, как выглядит их будущее жилье на картинке, и рассказала, что их выбор пал на стильную виллу с собственным бассейном и видом на горы.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Напомним, накануне собственным домом обзавелась и другая представительница казахстанского шоу-бизнеса - актриса, блогер и телеведущая Асель Аскар.

Ранее Ерке Есмахан рассказывала, делала ли пластические операции на лице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2064501-reshili-potoropitsya-posle-zemletryaseniya-erke-esmahan-i-raim-kupili-villu-v-almaty/

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