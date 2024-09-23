Беркут вручил теще ключи от нового авто
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Казахстанский певец Айбек Жансеитов, известный как Беркут, устроил своей теще сюрприз - он вручил ей ключи от новенького автомобиля. Трогательные кадры попали в Сеть, передает NUR.KZ.
Мама Аиши не подозревала, что в доме зятя и дочери ее ожидает сюрприз. Беркут и Аиша решили подарить маме новенький автомобиль. Сначала заботливый зять преподнес ей букет цветов, а затем вручил ключи от авто. Мама Аиши была растрогана неожиданным сюрпризом.
Беркут написал трогательный пост, в котором признался, что инициатива исходила от Аиши.
"Я должен многому научиться у супруги. Поскольку мы с Аишей вместе на сцене, я думаю, что это личный подарок Аиши для своей мамы.
Я сказал теще, что это подарок ее дочери, но Аиша очень скромная - она заверила маму, что это мой подарок, сказала, что это моя инициатива и стояла в сторонке.
Честно признаюсь, мне даже было неловко... Благодарю Аллаха, что подарил мне такую супругу", - написал Беркут.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2164615-berkut-vruchil-teshche-klyuchi-ot-novogo-avto-video/