Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Беркут вручил теще ключи от нового авто

Опубликовано:

Беркут с тещей
Беркут с тещей. Кадр из видео: instagram.com/berkut_aibekjan

Казахстанский певец Айбек Жансеитов, известный как Беркут, устроил своей теще сюрприз - он вручил ей ключи от новенького автомобиля. Трогательные кадры попали в Сеть, передает NUR.KZ.

Мама Аиши не подозревала, что в доме зятя и дочери ее ожидает сюрприз. Беркут и Аиша решили подарить маме новенький автомобиль. Сначала заботливый зять преподнес ей букет цветов, а затем вручил ключи от авто. Мама Аиши была растрогана неожиданным сюрпризом.

Беркут написал трогательный пост, в котором признался, что инициатива исходила от Аиши.

"Я должен многому научиться у супруги. Поскольку мы с Аишей вместе на сцене, я думаю, что это личный подарок Аиши для своей мамы.

Я сказал теще, что это подарок ее дочери, но Аиша очень скромная - она заверила маму, что это мой подарок, сказала, что это моя инициатива и стояла в сторонке.

Честно признаюсь, мне даже было неловко... Благодарю Аллаха, что подарил мне такую супругу", - написал Беркут.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2164615-berkut-vruchil-teshche-klyuchi-ot-novogo-avto-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie