Беркут вручил теще ключи от нового авто

Казахстанский певец Айбек Жансеитов, известный как Беркут, устроил своей теще сюрприз - он вручил ей ключи от новенького автомобиля. Трогательные кадры попали в Сеть, передает NUR.KZ.

Мама Аиши не подозревала, что в доме зятя и дочери ее ожидает сюрприз. Беркут и Аиша решили подарить маме новенький автомобиль. Сначала заботливый зять преподнес ей букет цветов, а затем вручил ключи от авто. Мама Аиши была растрогана неожиданным сюрпризом.

Беркут написал трогательный пост, в котором признался, что инициатива исходила от Аиши.

"Я должен многому научиться у супруги. Поскольку мы с Аишей вместе на сцене, я думаю, что это личный подарок Аиши для своей мамы.

Я сказал теще, что это подарок ее дочери, но Аиша очень скромная - она заверила маму, что это мой подарок, сказала, что это моя инициатива и стояла в сторонке.

Честно признаюсь, мне даже было неловко... Благодарю Аллаха, что подарил мне такую супругу", - написал Беркут.