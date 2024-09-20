Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Подарил ему отцовскую любовь": Ерке рассказала, что RaiM купил автомобиль ее старшему сыну

Опубликовано:

Ерке Есмахан и RaiM с семьей
Ерке Есмахан и RaiM с семьей. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан рассказала о том, каким заботливым отцом является ее супруг RaiM. Ее старшему сыну Муслиму он подарил автомобиль, передает NUR.KZ.

Ерке призналась, что рада тому, что ее семья стала полной и счастливой.

"Как только мы поженились, Райым поддержал Муслима в увлечении баскетболом, отправил его в Англию, чтобы он подтянул английский. Искал пути, чтобы раскрыть Муслима с его замкнутым характером.

Он уделяет огромное внимание его здоровью, среде общения, домашнему воспитанию. Райым даже состоит в школьном родительском чате.

А самое главное, что он дал почувствовать ребенку отцовскую любовь. Если раньше Муслим жил с бабушкой и дедушкой, то теперь растет в полной семье с отцом и матерью.

А сегодня папа сделал ему подарок. Поздравляю с машиной, сынок! Будь умным джигитом, оправдай наши надежды, будь примером для своего младшего брата. Я не устану благодарить Аллаха за то, что он дал мне не только хорошего мужа, но и прекрасного отца моим детям", - рассказала Ерке.

Подписчики поздравили Муслима и его родителей.

"Как классно, Еркеша, поздравляю!", "Будьте счастливы", "Да он пример для всех мужчин", "Какое прекрасное зрелище", - отметили в Сети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2163750-podaril-emu-otcovskuyu-lyubov-erke-rasskazala-chto-raim-kupil-avtomobil-ee-starshemu-synu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie