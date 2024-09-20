"Подарил ему отцовскую любовь": Ерке рассказала, что RaiM купил автомобиль ее старшему сыну
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Казахстанская певица Ерке Есмахан рассказала о том, каким заботливым отцом является ее супруг RaiM. Ее старшему сыну Муслиму он подарил автомобиль, передает NUR.KZ.
Ерке призналась, что рада тому, что ее семья стала полной и счастливой.
"Как только мы поженились, Райым поддержал Муслима в увлечении баскетболом, отправил его в Англию, чтобы он подтянул английский. Искал пути, чтобы раскрыть Муслима с его замкнутым характером.
Он уделяет огромное внимание его здоровью, среде общения, домашнему воспитанию. Райым даже состоит в школьном родительском чате.
А самое главное, что он дал почувствовать ребенку отцовскую любовь. Если раньше Муслим жил с бабушкой и дедушкой, то теперь растет в полной семье с отцом и матерью.
А сегодня папа сделал ему подарок. Поздравляю с машиной, сынок! Будь умным джигитом, оправдай наши надежды, будь примером для своего младшего брата. Я не устану благодарить Аллаха за то, что он дал мне не только хорошего мужа, но и прекрасного отца моим детям", - рассказала Ерке.
Подписчики поздравили Муслима и его родителей.
"Как классно, Еркеша, поздравляю!", "Будьте счастливы", "Да он пример для всех мужчин", "Какое прекрасное зрелище", - отметили в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2163750-podaril-emu-otcovskuyu-lyubov-erke-rasskazala-chto-raim-kupil-avtomobil-ee-starshemu-synu/