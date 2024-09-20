"Подарил ему отцовскую любовь": Ерке рассказала, что RaiM купил автомобиль ее старшему сыну

Казахстанская певица Ерке Есмахан рассказала о том, каким заботливым отцом является ее супруг RaiM. Ее старшему сыну Муслиму он подарил автомобиль, передает NUR.KZ.

Ерке призналась, что рада тому, что ее семья стала полной и счастливой.

"Как только мы поженились, Райым поддержал Муслима в увлечении баскетболом, отправил его в Англию, чтобы он подтянул английский. Искал пути, чтобы раскрыть Муслима с его замкнутым характером.

Он уделяет огромное внимание его здоровью, среде общения, домашнему воспитанию. Райым даже состоит в школьном родительском чате.

А самое главное, что он дал почувствовать ребенку отцовскую любовь. Если раньше Муслим жил с бабушкой и дедушкой, то теперь растет в полной семье с отцом и матерью.

А сегодня папа сделал ему подарок. Поздравляю с машиной, сынок! Будь умным джигитом, оправдай наши надежды, будь примером для своего младшего брата. Я не устану благодарить Аллаха за то, что он дал мне не только хорошего мужа, но и прекрасного отца моим детям", - рассказала Ерке.

Подписчики поздравили Муслима и его родителей.

"Как классно, Еркеша, поздравляю!", "Будьте счастливы", "Да он пример для всех мужчин", "Какое прекрасное зрелище", - отметили в Сети.