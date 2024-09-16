"Не помню, какая уже по счету": Молдир Ауелбекова подарила отцу авто (видео)

Казахстанская исполнительница Молдир Ауелбекова подарила очередной автомобиль своему отцу - певица призналась, что сделала подарок без повода, передает NUR.KZ.

Молдир рассказала, что пригласила отца на ужин. А перед трапезой решила показать, какой сюрприз приготовила ему. Певица решила обновить автомобиль отцу, но купила машину без его ведома. Подарок дочери довел до слез мужчину.

"Уже не помню, какая по счету машина. Но я обновляю отцу автомобиль каждые 2-3 года. Пусть у каждого будет возможность радовать своих родителей и дарить подарки без повода", - заявила она.

"Молодец, девочка", "Я тоже хочу так дарить авто родителям", "Поздравляем! Пусть ездит на радость", - пишут комментарии в Сети.