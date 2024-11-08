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Фариза Тореали и ее муж подарили дочери на ее первый день рождения квартиру в Астане

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Фариза Тореали с дочерью
Фариза Тореали с дочерью. Фото: instagram.com/farizatoreali

Младшая сестра певца Торегали Тореали Фариза отметила первый день рождения дочери. Она и ее супруг Дархан Нортаев купили девочке в подарок квартиру, передает NUR.KZ.

В день рождения дочери Фариза написала пост и разместила теплые фото с малышкой.

"Ровно год назад ты появилась на свет. Как же летит время, не могу поверить! Ты счастье, которое нам даровал Аллах.

Вспоминаю, как родила тебя год назад именно в этот день в 13.05. От Дархана и меня мы подарили дочери квартиру в Астане.

Подумали, что лучше инвестировать в ее будущее уже сейчас. Мы сделаем для тебя все, что в наших руках", - написала Фариза.

Подписчики поздравили счастливую маму с днем рождения дочери, а некоторые посетовали, что она до сих пор не показала лицо малышки.

Напомним, о рождении дочери Дархан Нортаев и Фариза Тореали рассказали не сразу, а спустя месяц после родов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2184951-fariza-toreali-i-ee-muzh-podarili-docheri-na-ee-pervyy-den-rozhdeniya-kvartiru-v-astane/

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