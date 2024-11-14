Подаривший ранее кабриолет жене блогер-миллионник вручил ей ключи от внедорожника

Казахстанский блогер-миллионник Дархан Жолшыбеков устроил супруге Дариге Нуркеевой, известной как DARICORN, сюрприз - он подарил ей новенький автомобиль, передает NUR.KZ.

Отметим, что летом прошлого года Дархан Жолшыбеков сдержал слово и подарил жене кабриолет. Блогер решил пополнить автопарк супруги и на этот раз купил ей черный внедорожник.

Дархан устроил Дариге сюрприз, который удался. Она не ожидала, что ее ждет новенькое авто. Вручение ключей прошло в торжественной обстановке с букетом цветом в кругу близких друзей. Сам подарок был накрыт черной тканью, на которой красовался большой красный бант.

Напомним, в январе у блогеров-миллионников Дархана Жолшыбекова и Дариги Нуркеевой родилась дочь. У них также подрастает сын.