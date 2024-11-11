Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Кайрат Нуртас похвастался новым автомобилем премиум-класса (видео)

Опубликовано:

Кайрат Нуртас
Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/kair_n

Казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас приобрел новый автомобиль - об этом он гордо сообщил в своем Instagram-аккаунте. Дома с шашу его встретила мать Гульзира Айдарбекова, передает NUR.KZ.

У Кайрата Нуртаса новый "железный конь" - люксовый автомобиль немецкого бренда изрядно обрадовал казахстанского артиста. На видео, опубликованном в Instagram, видно, как перед певцом появляется "запакованная" в черное машина с красным бантом. Стоило ему увидеть это, как его лицо озарилось улыбкой.

По приезде домой Кайрата с традиционным шашу в паркинге встречала его мать и продюсер Гульзира Айдарбекова. Она тепло обняла сына и поздравила его с приобретением.

Это уже второе новое авто в большом семействе за последний месяц. В октябре родители Кайрата Нуртаса подарили автомобиль для их средней келин.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2185592-kayrat-nurtas-pohvastalsya-novym-avtomobilem-premium-klassa-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie