Кайрат Нуртас похвастался новым автомобилем премиум-класса (видео)

Казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас приобрел новый автомобиль - об этом он гордо сообщил в своем Instagram-аккаунте. Дома с шашу его встретила мать Гульзира Айдарбекова, передает NUR.KZ.

У Кайрата Нуртаса новый "железный конь" - люксовый автомобиль немецкого бренда изрядно обрадовал казахстанского артиста. На видео, опубликованном в Instagram, видно, как перед певцом появляется "запакованная" в черное машина с красным бантом. Стоило ему увидеть это, как его лицо озарилось улыбкой.

По приезде домой Кайрата с традиционным шашу в паркинге встречала его мать и продюсер Гульзира Айдарбекова. Она тепло обняла сына и поздравила его с приобретением.

Это уже второе новое авто в большом семействе за последний месяц. В октябре родители Кайрата Нуртаса подарили автомобиль для их средней келин.