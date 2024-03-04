"6 лет копила": Асель Аскар показала новый частный дом на 300 квадратов

Асель Аскар приобрела частный дом в горах Алматы. Казахстанская актриса и телеведущая рассказала, что копила на него шесть лет, и показала жилье изнутри, передает NUR.KZ.

Асель Аскар поделилась с подписчиками радостной новостью - у нее появился собственный частный дом. По словам блогерши и актрисы, к этой цели она шла шесть лет, и о ее накоплениях никто не знал.

"Будучи 32-летней девушкой, сделала то, до чего не могут дотянуться многие мужики. Вот, плоды многолетнего труда в блоге. Можете поздравлять", - написала Асель под видео, поблагодарив свою Instagram-аудиторию.

В ролике, опубликованном в соцсети, запыханная инстадива бегает по банкам и нотариусам, завершая сделку. После этого она отправилась в свой новый дом, в котором активно идет ремонт, и провела подписчикам румтур.

По рассказам Асель Аскар, дом площадью 300 квадратных метров расположен в предгорьях Алматы на территории в 12 соток.

"Здесь так светло, здесь так красиво. Посмотрите, какая огромная территория. Пусть и у вас будет такое счастье", - пожелала подписчикам Асель.

Видео набрало около 120 тысяч "лайков", а в комментариях блогершу поздравило порядка 13 тысяч человек.

Недавно Асель Аскар отвечала критикам казахстанских комедий.