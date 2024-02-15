25-летняя Мадлен похвасталась дорогим спортивным авто (видео)

Казахстанский блогер Мадина Мамадалиева, известная как Мадлен, похвасталась дорогой покупкой - девушка приобрела спортивное авто премиум-класса, передает NUR.KZ.

"Встречайте моего красавца на дорогах Алматы!" - подписала Мадлен видео, на котором позирует в эффектном красном наряде возле своей новенькой машины яркого кислотно-зеленого цвета.

Блогер похвасталась, что в 25 лет ей удалось приобрести дорогой спортивный кроссовер премиум-класса от известного итальянского производителя.

Ерке Есмахан, Айжан Байзакова, Нучи, Жания Джуринская, Индира Едильбаева и другие представители казахстанского шоу-бизнеса поздравили ее с приобретением. К ним присоединились и другие подписчики Мадлен.

"Мою малышку не остановить", "Мотиватор и пример", "Круто, супер", "Вот это да! Мадинахон дала жару!", "Прокатишь?" - гласят комментарии.

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