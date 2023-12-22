Латекс, пикантные и полупрозрачные наряды: чем удивляли звезды шоу-бизнеса в 2023 году

Их наряды смелы, а длина и разрез платьев, или же их отсутствие, вызывало бурную реакцию. NUR.KZ предлагает вспомнить самые необычные и эпатажные образы казахстанских и зарубежных звезд в 2023 году.

Жулдыз Абдукаримова

Актриса и супруга Кайрата Нуртаса всегда отличалась необычным стилем. Один из ее более "коротких" нарядов в этом году поделил Казнет на два лагеря - фанаты восхитились, а уятмены разочаровались.

Жулдыз покрасовалась в сияющем мини-платье с одним рукавом. Наряд удачно подчеркнул ее стройную фигуру и длинные ноги.

Асель Аскар

Телеведущая и актриса неоднократно вызывала неоднозначную реакцию пользователей Сети в 2023, но равнодушных, глядя на нее, практически не было.

Одна из весенних фотосессий Асель запомнилась корсетом, повторяющим изгибы ее тела. Тогда девушку назвали "царицей пустыни".

В другой раз казахстанская звезда удостоилась сравнения с легендарной Софи Лорен.

Тогда Асель предстала в шифоновом мини-платье с открытыми плечами и удлиненной накидкой кораллового цвета. Образ она дополнила ярким макияжем и распущенными локонами.

Ближе к зиме Асель согрела казахстанцев новыми знойными снимками - актриса предстала в роковом образе.

Полумрак и свечи, жемчуг и кружева, темно-красные занавески и платье в тон - увидев фотографии, подписчики окрестили ее "женой Дракулы".

Жибек Кайраткызы

А вот экс-супруга Зангара Нуртаса показала Казнету полярный образ - девушка снялась в образе ангела.

По словам самой Жибек, она вложила в эту фотосессию особый смысл.

Айсулу Азимбаева

Казахстанская актриса театра и кино отдала дань одной из самых эффектных и противоречивых фигур прошлого столетия - легендарной Мэрилин Монро. Поклонники остались в восторге.

Say Mo

"Слишком пошло, не подобает так казашке", - подобные фразы казахстанская хип-хоп исполнительница слышала в этом году не раз. Одна из Instagram-публикаций звезды собрала максимальное количество шокированных комментариев.

На кадрах Say Mo резким движением откидывает длинную черную юбку, которая была на ней, и остается лишь в черном корсете, подчеркивающем ее грудь, и нижнем белье. Завершили дерзкий образ черные перчатки, обувь на каблуке, яркий макияж и светлые дреды.

Жанар Дугалова

"Вот у нее все свое, настоящее - и лицо, и фигура", - гласит один из комментариев под постом исполнительницы хита "Айта берсiн". Свою природную красоту артистка неоднократно демонстрировала в Сети.

Поклонникам особенно запомнился образ, на котором Жанар примерила длинное облегающее платье с пикантным разрезом. Элегантный образ подчеркнул осиную талию представительницы отечественного шоу-бизнеса.

Мадина Садвакасова

Эпатировать можно не только изящными формами, но и маскулинностью - певица в этом году умело демонстрировала и то, и другое.

Садвакасова надела строгий классический костюм черного цвета, рубашку в полоску и ярко-красный галстук. Волосы артистка решила собрать, а для фото она пафосно устроилась в черном кожаном кресле. Причиной для такой фотосессии стали рассуждения о равенстве мужчин и женщин в обществе.

Мадлен

Мадина Мамадалиева весь год радовала поклонников самыми разными образами, которые неизменно собирали сотни и тысячи откликов - как от обожателей, так и от хейтеров.

На одной из фотографий инста-диву сравнили с Ким Кардашьян - Мадлен позировала без белья в необычном черном аутфите.

"Вызывайте пожарных", - молили подписчики, увидев еще один чувственный образ Мадлен. Девушка позировала в черном корсаже с баской из матовой кожи, оголив бедра. Образ роковой красотки дополнили чулки-ботфорты с острым носом.

Еще один не менее запоминающийся образ Мадины имел арабские мотивы. Девушка предстала в образе восточной красавицы во время пребывания в Дубае.

Настя Ивлеева

Российская телеведущая и инста-блогерша неоднократно шокировала публику выбором выходных нарядов. Ивлеева не стеснялась откровенных прозрачных нарядов и кружев. Реакция пользователей Сети часто была довольно неоднозначной.

Сальма Хайек

57-летняя актриса тоже весь год не боялась смелых аутфитов, однако ей всегда удавалось пленять и восхищать публику.

Для одной из красных дорожек Хайек выбрала платье с глубоким декольте, инкрустированное мерцающими кристаллами.

Бейонсе

42-летняя дива пришла в форму перед мировым турне "Ренессанс", и что на сцене, что за ее пределами, демонстрировала подтянутую фигуру и пышные формы.

Для одного из выходов Бейонсе выбрала прозрачное платье с длинным рукавом облегающего кроя. Наряд, расшитый золотыми стразами и дополненный металлическим корсетом на талии, восхитил ее фанатов. Белье для такого аутфита певице не понадобилось.

Марта Стюарт

81-летняя телеведущая и писательница стала настоящим ньюсмейкером, украсив обложку Sports Illustrated в купальнике. По словам Стюарт, она надеется, что этот опыт вдохновит других бросить вызов самому себе.

Пользователи Сети были поражены смелостью и прекрасной формой Марты.