"Казахская барби": Дугалова в платье с пикантным разрезом восхитила фанатов

Жанар Дугалова. Фото: instagram.com/zhanar_dugalova

Казахстанская актриса и певица Жанар Дугалова поделилась новыми фотографиями в Instagram и вызвала восторг у поклонников. Они назвали ее казахской барби, передает NUR.KZ.

36-летняя артистка, которая недавно вышла замуж, похвасталась стройной фигурой. Дугалова примерила сияющее облегающее платье с пикантным разрезом. Элегантный образ подчеркнул осиную талию и пышные бедра представительницы отечественного шоу-бизнеса.

Поклонники не скупились на лестные комплименты и выразили восхищение красоте и фигуре певицы, назвав ее шикарной женщиной.

"Фигура просто огонь", "Самая нежная", "Дугалова красавица", "Какая красота, шик и блеск", "Вот у нее все свое, настоящее, и лицо и фигура", "Шикарная женщина", Что за красота!", "Казахская барби", - написали фанаты.

Не обошлось и без критики со стороны хейтеров, которые посчитали наряд Жанар слишком откровенным.

"Ты интересна своим голосом и своим искусством, а не телосложением, и эти фотографии только для мужских глаз", "Вульгарное поведение. Артистам все-таки нужно соблюдать правила приличия", "И не стыдно", - прокомментировали они.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2021479-kazahskaya-barbi-dugalova-v-plate-s-pikantnym-razrezom-voshitila-fanatov/