"Вложила особый смысл": невестка Гульзиры Айдарбековой появилась в образе ангела

Жибек Кайраткызы. Фото: instagram.com/zhibekkairatkyzy

Супруга младшего брата Кайрата Нуртаса поделилась новой фотосессией, в которую, как она призналась, вложила особый смысл. Жибек появилась в образе белого ангела, передает NUR.KZ.

Напомним, Зангара Нуртаса и его супругу, которые не так давно сочетались законным браком и отметили пышную свадьбу, заподозрили в разладе. Однако молодые люди никак не прокомментировали слухи.

Жибек достаточно активна в соцсети. У девушки почти 300 тысяч подписчиков в Instagram. Младшая келин Гульзиры Айдарбековой показала новую фотосессию. На фото она запечатлелась с большими белыми крыльями.

"Моя первая съемка, в которую я вложила особенный смысл для себя", - отметила Жибек, выложив фото в ленте.

"Словно принцесса из сказки: красива, умна и добра!", "Хорошая девушка, воспитанная, фото красивые", "Бери пример с Жулдыз. Утверждай себя как личность. Ты достойна лучшего", "Сияй, моя храбрая, и в то же время хрупкая", - написали ей подписчики.

Мы писали ранее, что младшая келин Гульзиры Айдарбекой сделала признание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2006607-vlozhila-osobyy-smysl-nevestka-gulziry-aydarbekovoy-poyavilas-v-obraze-angela/