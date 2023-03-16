"Царица пустыни": Асель Аскар снялась в чувственной фотосессии (фото)

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Отечественная актриса Асель Аскар снялась в новой фотосессии. Кадрами со съемок девушка поделилась на своей странице в Instagram. Чувственный образ актрисы вызвал восторг у фанатов, передает NUR.KZ.

Для образа Асель выбрала корсет, повторяющий изгибы тела, и шелковую юбку с разрезом.

"Афродита", "Царица пустыни", "Восставший из пепла Феникс плюс Венера, рожденная морской пеной", "Афродита спустилась с небес", "У вас необычная красота, Асель", "Вы как греческая богиня", "Однозначно феникс! Вы как из пепла вышедшая и махнувшая еще выше и красивее! Очень сильная", — восхитились поклонники.

"Единственное, что я надеваю на себя из прошлого, это ощущение сногсшибательной победы над тем ***, что мне пришлось пережить", — написала отечественная звезда.

Не обошлось без критики уятменов, которые негативно высказались о наряде блогерши.

"Неприлично. Неподобающе семейному человеку с детьми", — высказалась одна из подписчиц Асель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2013105-tsaritsa-pustyni-asel-askar-snyalas-v-chuvstvennoy-fotosessii-foto/