81-летняя телеведущая снялась в купальнике для спортивного журнала

Марта Стюарт. Фото: instagram.com/si_swimsuit

Известная американская писательница и телеведущая Марта Стюарт снялась в купальнике для обложки еженедельного спортивного журнала Sports Illustrated.

81-летняя Марта Стюарт - телеведущая и автор кулинарных книг, ставших бестселлерами. Женщина наряду с Меган Фокс и Ким Петрас возглавила одну из обложек журнала Sports Illustrated этого года. Марта позировала фотографу Рувену Афанадору на пляже в Доминиканской Республике.

По словам телеведущей, она надеется, что этот опыт вдохновит других бросить вызов самому себе.

"Я так рада оказаться на обложке выпуска. Я подумала, почему бы не воспользоваться этой возможностью в жизни? Надеюсь, что эта обложка вдохновит вас бросить вызов себе, чтобы попробовать что-то новое, независимо от того, на каком этапе жизни вы находитесь. Меняться, развиваться и быть бесстрашным — это действительно очень хорошие вещи" , - поделилась Марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2020787-81-letnyaya-televeduschaya-snyalas-v-kupalnike-dlya-sportivnogo-zhurnala/