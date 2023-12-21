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Бриллиант за 115 млн тенге и звезды в полупрозрачном: как прошла "голая" вечеринка Ивлеевой

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Настя Ивлеева позирует
Настя Ивлеева. Фото: instagram.com/_agentgirl_

Настя Ивлеева провела закрытую вечеринку с российскими знаменитостями - фото и видео она показала в соцсетях. Дресс-код был "голый" - все звезды появились в полупрозрачных нарядах, передает NUR.KZ.

Насте Ивлеевой удалось в буквальном смысле "раздеть" самых знаменитых представителей российского шоу-бизнеса. В полупрозрачных нарядах были замечены Ксения Собчак, Ольга Орлова, Джиган и Оксана Самойлова, Глюкоза и многие другие.

Один из самых ярких и скандальных образов вечера принадлежит Лолите. 60-летняя певица надела прозрачный белый комбинезон, из-под которого проглядывалось белье, а также кружевные чулки и легкую накидку.

Эпатажный Филипп Киркоров облачился в костюм из сетки. Похожий наряд, только уже с джинсами, выбрал и Дима Билан.

Хозяйка вечеринки задала тон мероприятию - Анастасия тоже выбрала полупрозрачный черный аутфит с туфлями на высоком каблуке.

Самым дорогим элементом одежды стали стринги Ивлеевой - их украшал бриллиант стоимостью в 23 млн рублей (более 115 млн тенге - прим. ред.).

Настя Ивлеева позирует
Настя Ивлеева. Фото: instagram.com/_agentgirl_

Для гостей в этот вечер пела Анна Asti, которая вывела Ивлееву на сцену во время исполнения хита "Царица". Сама Настя происходящее описала так:

"Мамусик толкает вперед всех детсадовских с выученной песенкой на утреннике", - подписала видео инста-дива.

Ивлеевой не впервой провоцировать публику - недавно пользователей Сети возмутили ее фотографии с религиозным подтекстом в коротких шортах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2051905-brilliant-za-115-mln-tenge-i-zvezdy-v-poluprozrachnom-kak-proshla-golaya-vecherinka-ivleevoy/

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