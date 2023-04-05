"Наша Софи Лорен": знойный образ Асель Аскар пленил поклонников

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса и блогерша Асель Аскар поделилась очередной порцией фотографий в Instagram. Поклонники сравнили ее с итальянской киноактрисой, передает NUR.KZ.

Асель предстала в шифоновом мини-платье с открытыми плечами и удлиненной накидкой кораллового цвета. Образ она дополнила ярким макияжем и распущенными локонами.

"Чтобы к тебе хорошо относился мир, нужно хорошо относиться к себе самому", - подписала фотографии девушка.

Подписчиков восхитил жгучий образ отечественной звезды, и они осыпали ее комплиментами в комментариях.

"Как будто главная героиня фантастического фильма", "Вау! Здесь прям так шикарно, красиво, необычно. Даже слова трудно подобрать", "Шамаханская царица", "Ножки нравятся мне ее, очень идеальна, прям завидно, почему у нас нет такой фигуры и такой внешности", "Наша Софи Лорен", "Асель, вы стали еще круче! Просто королева! Очень сильная!" - прокомментировали фолловеры.

Ранее Асель Аскар рассказала поклонникам, как справляется с депрессией после перенесенной утраты сына.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2015480-nasha-sofi-loren-znoynyy-obraz-asel-askar-plenil-poklonnikov/