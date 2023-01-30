Жулдыз Абдукаримова в мини-платье восхитила фанатов и разочаровала "уятменов"

Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Отечественная актриса, продюсер Жулдыз Абдукаримова похвасталась стройными ногами в мини-платье. Мать четверых детей поразила фанатов точеной фигурой, однако моралисты принялись читать нотации, передает NUR.KZ.

Недавно жена Кайрата Нуртаса свела с ума фанатов, примерив платье с высоким разрезом на бедре. Теперь же Жулдыз покрасовалась в сияющем мини-платье с одним рукавом. Наряд удачно подчеркнул ее стройную фигуру и длинные ноги.

Жулдыз порадовала своих фанатов, рассказав, что показ ее фильма Azhyrasam, в котором она впервые выступила в качестве продюсера, продлен.

"Красотка моя", "Зарубежные актрисы остались позади", "Все ей идет", "Если муж разрешает, что тут плохого", "Фигура очень красивая, какие ноги у вас стройные", "Красивые люди красивой страны", "Огонь просто, родить четверых и так сохраниться!" - отреагировали фолловеры.

Однако моралисты высказали свое недовольство.

"Жулдыз ханым, так не пойдет. Думаю, некрасиво так сниматься матери четверых детей, невестке", "Было бы лучше, если бы платье было длиннее", "Очень стыдно такую одежду носить, это видят родители мужа, твои дети, ты жена Кайрата, которого любит народ, так нельзя одеваться", - раскритиковали "уятмены".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2007246-zhuldyz-abdukarimova-v-mini-plate-voshitila-fanatov-i-razocharovala-uyatmenov/