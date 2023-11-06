"Арабская ночь": Мадлен в образе восточной красавицы очаровала пользователей соцсети

Казахстанский блогер Мадина Мамадалиева, известная как Мадлен, предстала в новом образе. Фанаты сравнили Мадлен со сказочной принцессой Жасмин, передает NUR.KZ.

Напомним, в октябре Мадлен сообщила о своем переезде в Дубай. Блогер примерила образ томной восточной красавицы и тут же получила комплименты в свой адрес.

"Восточные сказки, зачем ты мне строишь глазки?" - оставила Мадлен комментарий к фото.

"На закате смотрелось бы вообще круто", "Ну это уже слишком! Слишком красиво!", "Жаль, что я не мужчина", "Манишь, дурманишь, зовешь меня с собой", "Теперь мы знаем, как выглядит Жасмин", "Боже, какая красотка", "Закат был бы кстати", "Ослепительно красивая", "Арабская ночь", - оставили свои восторженные отзывы пользователи соцсети.