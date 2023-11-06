"Арабская ночь": Мадлен в образе восточной красавицы очаровала пользователей соцсети
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Казахстанский блогер Мадина Мамадалиева, известная как Мадлен, предстала в новом образе. Фанаты сравнили Мадлен со сказочной принцессой Жасмин, передает NUR.KZ.
Напомним, в октябре Мадлен сообщила о своем переезде в Дубай. Блогер примерила образ томной восточной красавицы и тут же получила комплименты в свой адрес.
"Восточные сказки, зачем ты мне строишь глазки?" - оставила Мадлен комментарий к фото.
"На закате смотрелось бы вообще круто", "Ну это уже слишком! Слишком красиво!", "Жаль, что я не мужчина", "Манишь, дурманишь, зовешь меня с собой", "Теперь мы знаем, как выглядит Жасмин", "Боже, какая красотка", "Закат был бы кстати", "Ослепительно красивая", "Арабская ночь", - оставили свои восторженные отзывы пользователи соцсети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2044269-arabskaya-noch-madlen-v-obraze-vostochnoy-krasavitsy-ocharovala-polzovateley-sotsseti/