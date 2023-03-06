"Бесподобная": актриса Айсулу Азимбаева в образе Мэрилин Монро удивила поклонников (фото)

Айсулу Азимбаева. Фото: instagram.com/strangeice

Казахстанская актриса театра и кино Айсулу Азимбаева удивила поклонников новым образом в Instagram. Актриса предстала в роли голливудской звезды Мэрилин Монро, передает NUR.KZ.

Актриса на своей странице в соцсети поделилась перевоплощением для роли в предстоящем спектакле.

"Все, что я хочу - это любовь. Промо для иммерсионного спектакля "Идеальное прошлое", - написала представительница отечественного шоу-бизнеса.

Верные фанаты артистки остались в восторге от нового образа и осыпали комплиментами отечественную звезду.

"Божественная", "Вы больше похожи на Мэрилин Монро, чем все голливудские актрисы, которые ее сыграли", " Шикарно, Айсулу", " Вау! Какая роскошная", "Как круто! Нереально красивая!", "Бесподобная", " Лучше, чем Ана Де Армас", "Ты великолепна", "Очень красиво получилось", - отреагировали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2011822-bespodobnaya-aktrisa-aysulu-azimbaeva-v-obraze-merilin-monro-udivila-poklonnikov/