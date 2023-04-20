"Вызывайте пожарных": новый образ Мадлен взбудоражил Казнет

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская блогерша Мадина Мамадалиева опубликовала в Instagram кадр из чувственной фотосессии, показав прелести своей фигуры, передает NUR.KZ.

На фото, который вызвал восхищение у фанатов, Мадина позирует в черном корсаже с баской из матовой кожи, оголив бедра. Образ роковой красотки дополнили чулки-ботфорты с острым носом.

"Роскошь быть собой", - написала блогерша.

Чувственный образ Мадлен пришелся по вкусу ее поклонникам и они искупали ее в комплиментах.

"Мадинахон, волнуете сердца", "Божечки, что за красота эстетическая", "Роскошная", "Самая крутая, икона всех времен", "Мое восхищение к вам бесконечно", "Восхитительно выглядите, Мадлен", "Разрыв сердечка обеспечен", "Самая хот-герл Казахстана. Я особо люблю Мадлен", "Вызывайте пожарных", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2017484-vyzyvayte-pozharnyh-novyy-obraz-madlen-vzbudorazhil-kaznet/