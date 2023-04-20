"Вызывайте пожарных": новый образ Мадлен взбудоражил Казнет
Опубликовано:
Казахстанская блогерша Мадина Мамадалиева опубликовала в Instagram кадр из чувственной фотосессии, показав прелести своей фигуры, передает NUR.KZ.
На фото, который вызвал восхищение у фанатов, Мадина позирует в черном корсаже с баской из матовой кожи, оголив бедра. Образ роковой красотки дополнили чулки-ботфорты с острым носом.
"Роскошь быть собой", - написала блогерша.
Чувственный образ Мадлен пришелся по вкусу ее поклонникам и они искупали ее в комплиментах.
"Мадинахон, волнуете сердца", "Божечки, что за красота эстетическая", "Роскошная", "Самая крутая, икона всех времен", "Мое восхищение к вам бесконечно", "Восхитительно выглядите, Мадлен", "Разрыв сердечка обеспечен", "Самая хот-герл Казахстана. Я особо люблю Мадлен", "Вызывайте пожарных", - написали они.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2017484-vyzyvayte-pozharnyh-novyy-obraz-madlen-vzbudorazhil-kaznet/