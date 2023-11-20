Мадина Садвакасова в мужском костюме порассуждала о равенстве полов (фото)
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Мадина Садвакасова решила разрушить гендерные стереотипы - 44-летняя артистка опубликовала в Instagram фото, на котором примерила брутальный мужской костюм, передает NUR.KZ.
Певица Мадина Садвакасова примерила на себя "мужской" образ - казахстанская звезда надела строгий классический костюм черного цвета, рубашку в полоску и ярко-красный галстук. Волосы артистка решила собрать, а для фото Мадина пафосно и уверенно устроилась в черном кожаном кресле.
Причиной для такой фотосессии стали рассуждения Садвакасовой о равенстве мужчин и женщин в обществе.
"Говорят, что мужскую одежду нельзя носить женщинам и девушкам! Почему?! Оказывается, большинство парней считают, что они выше женщин, и многие из нас придерживаются того же мнения... Равны ли женщина и мужчина?" - по-философски подписала публикацию Мадина Садвакасова.
Совсем недавно мы рассказывали о биографии и творчестве знаменитой казахстанской певицы. А несколько дней назад Садвакасова объявила о том, что ее карьерой впервые будет заниматься продюсер.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2046674-madina-sadvakasova-v-muzhskom-kostyume-porassuzhdala-o-ravenstve-polov-foto/