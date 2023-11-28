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"Жена Дракулы": Асель Аскар предстала в роковом образе (фото)

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Асель Аскар
Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская телеведущая Асель Аскар преобразилась до неузнаваемости для новой фотосессии. В Instagram звезду сравнили с Софи Лорен и Мэрилин Монро, передает NUR.KZ.

Полумрак и свечи, жемчуг и кружева, темно-красные занавески и платье в тон - Асель Аскар примерила роковой образ для новой фотосессии. Известная телеведущая предпочла не уточнять, в кого преобразилась - оставила поле для фантазии поклонников.

"Ну как? С каким фильмом ассоциируется эта серия фотографий?" - подписала публикацию Асель.

Комментарии под постом моментально заполнились огонечками и сердечками. Сотни пользователей Сети начали предполагать, каким фильмом вдохновилась Аскар.

"Софи Лорен по-казахски", "Что-то про вампиров", "Только в фильмах участвовать", "Бурлеск", "Богиня Афродита, Гера, Мефида", "Жена Дракулы", "Шикарно, как Мэрилин Монро", - пишут восхищенные подписчики.

Остальные решили не гадать и просто одарили телезвезду комплиментами.

"Это богиня нашего времени - Асель, такой она и останется в истории, поколение 2135 года увидит и поразится", "Ассоциаций с каким-либо фильмом нет, но одно ясно точно - таких смелых, свободных и уверенных женщин у нас очень мало", "Богиня", "Самая красивая", "Шикарная", "Не знаю, с каким фильмом, но такого уже никто не повторит, точно знаю. Вы сногсшибательны", - комментируют публикацию пользователи.

Недавно Асель Аскар примерила платок и высказала отношение к хиджабам.

Также ранее телеведущая развеселила Казнет позитивным видео, обращенным ко всем "худеющим".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2048005-zhena-drakuly-asel-askar-predstala-v-rokovom-obraze-foto/

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