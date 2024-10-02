Будут ли эвакуировать казахстанцев из Израиля, Ирана и Ливана, ответили в МИД

На брифинге в казахстанском МИД официальный представитель Айбек Смадияров сообщил, будут ли казахстанцев эвакуировать из Израиля, Ирана и Ливана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Министерством совместно с уполномоченными органами ведется мониторинг ситуации для возможной проработки репатриационных рейсов. В то же время, международный аэропорт Израиля работает в штатном режиме, в Иране отменены все рейсы до утра 3 октября.

При этом до 1 октября текущего ни одно из более 100 иностранных посольств не осуществляло эвакуацию своих граждан. На этот счет не было соответствующего предписания со стороны властей самого Ливана, поэтому вопросы об эвакуации наших граждан пока находятся в проработке и на особом контроле Министерства иностранных дел", - сообщил Айбек Смадияров.

Также он добавил, что в указанных странах приостановили работу участков для голосования казахстанцев на предстоящем 6 октября референдуме по вопросу АЭС.

"В связи со сложной военно-политической ситуацией, а также для обеспечения безопасности граждан Казахстана, Министерства иностранных дел совместно с центральной комиссией референдума было принято решение о временном приостановлении деятельности участка по референдуму в Израиле, Иране и Ливане", - добавил Смадияров.

В МИД отмечают, что во время эвакуации казахстанцев во время отбытия рейса появляются граждане, которые не стояли на консульском учете, и просят также забрать их с собой.

"Если планируется эвакуация, мы готовим списки, кто стоит на консульском учете. Как только борт прилетает, появляются наши граждане, которые до этого не появляются: "Заберите нас". Списки то согласовываются с властями страны, через пограничный контроль, все это не простой процесс.

Поэтому обращаемся к нашим гражданам в этих странах - обязательно сегодня же выйдите на связь с нашими посольствами и сообщите о своих планах: либо вы остаетесь в этих странах, либо вы намерены покинуть страны. Мы должны знать всю информацию, потому что ситуация меняется ежечасно", - добавил Смадияров.

По его словам, пока открыты границы и летают самолеты, вопрос эвакуации казахстанских дипломатов и их семей из указанных стран не стоит. Такое решение могут принять, если ситуация ухудшится.

Напомним, сегодня в МИД Казахстана сделали заявление из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Кроме того, на брифинге в казахстанском МИД озвучили, сколько граждан нашей страны находятся в странах Ближнего Востока, в частности, в Израиле, Иране и Ливане.

Накануне армия обороны сообщила о начале сухопутной операции на юге Ливана. ЦАХАЛ заявил, что проводит "ограниченные" рейды против военизированной группировки "Хезболла" в приграничном районе. Позже в Тель-Авиве произошла стрельба - погибли не менее 8 человек.

Через некоторое время Иран запустил сотни ракет по территории Израиля. На происшествие отреагировал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Что касается Ирана, он назвал свои удары самообороной.

Между тем Израиль начал направлять новые войска для участия в наземной операции в Ливане. В связи с ситуацией Минтранс порекомендовал казахстанским авиакомпаниям облетать воздушное пространство Ирана.

Граждан Казахстана, находящихся в Израиле, призвали соблюдать повышенные меры безопасности и оставаться всегда на связи с посольством.

Air Astana приняла решение выполнять полеты в Дубай в обход воздушного пространства Ирана, в связи с чем будут меняться маршруты рейсов. Отмечается, что при необходимости авиакомпания будет вносить дополнительные изменения для обеспечения безопасности полетов.

Во FlyArystan также прокомментировали возможные коррективы расписания из-за ситуации на Ближнем Востоке. В данный момент изменений не ожидается, так как рейсы авиакомпании не проходят через воздушное пространство Ирана и других ограниченных зон.