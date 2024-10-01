Израиль начал наземную операцию против "Хезболлы" на юге Ливана

Армия обороны Израиля в ночь на 1 октября сообщила о начале сухопутной операции на юге Ливана. ЦАХАЛ заявляет, что проводит "ограниченные" рейды против военизированной группировки "Хезболла" в приграничном районе.

"Несколько часов назад Армия обороны Израиля начала ограниченные, локализованные и целевые наземные рейды на основе точной разведывательной информации против террористических объектов и инфраструктуры "Хезболлы" в южном Ливане. Эти цели расположены в деревнях неподалеку от границы и представляют непосредственную угрозу израильским общинам на севере Израиля", — говорилось в сообщении ЦАХАЛ.

ВВС Израиля и артиллерия поддерживают наземные войска точными ударами по военным целям в этом районе, заявили израильские военные.

Утром представитель ЦАХАЛ сообщил, что на юге Ливана ведутся интенсивные бои с "Хезболлой". Однако агентство Reuters пишет, ссылаясь на израильскую службу безопасности, что рейды, начавшиеся ночью, были ограниченными и затронули лишь небольшой участок границы, при этом прямых столкновений с боевиками "Хезболлы" не зафиксировано. Более того, масштабная операция "не рассматривается".

Ночью местные жители в ливанском приграничном поселке Айта аш-Шааб сообщали о сильном обстреле и звуках вертолетов и беспилотников. Над ливанским населенным пунктом Рмейш неоднократно запускались осветительные ракеты, освещая ночное небо.

"Хезболла" заявила, что во вторник уже дважды обстреливала позиции израильских войск у границы, однако не упомянула о начале наземной операции ЦАХАЛ. Источник в ливанских силах безопасности говорил Reuters, что израильские подразделения пересекли границу Ливана ночью для разведывательных операций. Ливанские войска отошли с позиций вдоль границы, добавил собеседник агентства. Армия Ливана исторически оставалась в стороне от крупных конфликтов с Израилем.

Накануне, 30 сентября, СМИ сообщали, что Израиль готов перейти от воздушных ударов к наземной операции на границе с Ливаном, чтобы обезопасить северные районы страны, которые подвергаются постоянным обстрелам со стороны "Хезболлы".

На такую возможность намекал и израильский министр обороны Йоав Галант. Неназванный сотрудник американской администрации также говорил журналистам, что операция может начаться в понедельник.

В понедельник вечером в Израиле прошло заседание военного кабинета, на котором, как сообщают израильские СМИ, был одобрен следующий этап операции против "Хезболлы".

Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил на брифинге, что израильские власти проинформировали Вашингтон о "ряде операций", включая наземные, в Ливане.

"Они сообщили нам, что это ограниченные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" вблизи границы", — рассказал Миллер.

В Пентагоне сообщили, что министр обороны США Ллойд Остин провел разговор со своим израильским коллегой, во время которого стороны "согласились с необходимостью демонтажа инфраструктуры атак" на северной границе, чтобы не допустить нападений со стороны "Хезболлы".

Остин также подчеркнул, что необходимо "дипломатическое решение, чтобы гарантировать, что гражданские лица смогут безопасно вернуться в свои дома по обе стороны границы".

В результате израильских авиаударов погибли несколько высокопоставленных членов "Хезболлы", в том числе ее лидер Хасан Насралла — он был убит в субботу в Бейруте.

Скопление техники у границы

Армия Израиля. Фото: Menahem Kahana / AFP via Getty Images

В понедельник Галант обратился к израильским военным, находящимся у границы с Ливаном. Он заявил: "Ликвидация Насраллы — важный шаг, но не последний. Для того, чтобы безопасно вернуть наших жителей северных районов в их дома, мы задействуем все наши возможности, включая вас".

В понедельник вечером ЦАХАЛ объявил один из районов на границе Израиля с Ливаном закрытой военной зоной, доступ в которую запрещен. Этот район представляет собой относительно небольшой выступ на границе, то есть с трех сторон окружен территорией Ливана.

Телекомпания CNN сообщала со ссылкой на спутниковые снимки, что в районе границы с Ливаном было сосредоточено около 100 единиц израильской военной техники, в том числе танки и боевые машины пехоты.

Заместитель главы "Хезболлы" Наим Кассем заявил, что группировка готова к израильскому вторжению. Он признал, что гибель их лидера Насраллы и ряда высших командиров стала мощным ударом по группировке, но отметил, что ее военные возможности остались прежними.

В понедельник вечером появлялись сообщения об обстрелах приграничных районов Ливана израильскими войсками, однако ЦАХАЛ их не подтверждал.

О передвижениях израильских войск на границе и рядом с ней сообщали представители "Хезболлы" и ливанских служб безопасности.

AFP и Reuters также передавали со ссылкой на свои источники, что ливанская армия отвела войска от южной границы на несколько километров.

Военное давление ради дипломатии

Как сообщает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников, одобренная на заседании кабинета операция на границе с Ливаном будет ограниченной как по времени, так и по масштабу.

По их словам, она не направлена на оккупацию южных районов Ливана. При этом официальные лица отказались сообщить, насколько глубоко израильские войска проникнут в Ливан и как долго продлится операция, отмечает CNN.

Как пишет Times of Israel, израильские чиновники сообщили американским коллегам, что цель операции — ликвидировать позиции "Хезболлы" вдоль северной границы Израиля, чтобы создать условия для дипломатического соглашения, в соответствии с которым силы группировки будут отброшены за реку Эль-Литани в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН.

Неназванный американский чиновник сообщил изданию, что Белый дом понимает и принимает подобный план, но Вашингтон, по его словам, по-прежнему обеспокоен тем, что израильская армия увязнет в Ливане или будет вынуждена расширить операцию.

Другой американский источник Times of Israel указал, что Израиль представлял вторжение в Ливан в 1982 году также как "ограниченную операцию", которая в итоге превратилась в 18-летнюю оккупацию южного Ливана.

"Мы признаем, что порой военное давление может способствовать дипломатии. Это правда. Также правда, что военное давление может привести к просчетам. Оно может привести к непреднамеренным последствиям", — сказал представитель Госдепартамента США.

Обстрелы Бейрута

Удар Израиля по Бейруту. Фото: AFP via Getty Images

В выходные и понедельник Израиль продолжал наносить удары по позициям "Хезболлы" в Ливане. В ночь на понедельник он впервые атаковал центр Бейрута — до этого удары наносились по южным окраинам города.

В результате этого удара погибли трое лидеров Народного фронта освобождения Палестины (НФОП), в том числе, по данным AFP, начальник службы безопасности НФОП Мохаммад Абдель-Ааль. НФОП — военизированная группировка, воюющая против Израиля (признана террористической организацией в США, Канаде, ЕС и Британии).

Вечером в понедельник южные окраины Бейрута, где располагаются объекты "Хезболлы", снова подверглись обстрелам. Корреспонденты Би-би-си в Бейруте, а также работающие в городе журналисты других СМИ сообщили о серии мощных взрывов.

Источник AFP в службах безопасности Ливана заявил, что по югу Бейрута было нанесено по меньшей мере шесть ударов. "Шесть или семь израильских ударов пришлось на южные пригороды Бейрута", — сказал собеседник агентства.

Ранее Армия обороны Израиля призвала жителей трех южных районов ливанской столицы немедленно эвакуироваться. "Вы находитесь вблизи объектов, принадлежащих террористической группировке "Хезболла", против которой ЦАХАЛ предпримет решительные действия, — писал в X на арабском языке представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи, публикуя карты с отмеченными на них зданиями. — Ради безопасности вас и вашей семьи вы должны немедленно эвакуироваться из этих зданий на расстояние не менее 500 метров".

Нетаньяху обратился к жителям Ирана

Биньямин Нетаньяху. Фото: Amir Levy/Getty Images

В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с видеообращением к жителям Ирана — страны, власти которой поддерживают противостоящие израильтянам группировки: ливанскую "Хезболлу", палестинский ХАМАС и йеменских хуситов.

В трехминутном видео, в Х, Нетаньяху обвинил лидеров Ирана в том, что они постоянно произносят речи о защите сектора Газа и Ливана, но на деле "каждый день этот режим погружает наш регион все глубже в темноту, все глубже в войну".

"На Ближнем Востоке нет такого места, куда Израиль не сможет достать. Нет места, куда мы не способны пойти, чтобы защитить наш народ и нашу страну, — заявил израильский премьер-министр. — С каждой секундой режим ведет вас, достойный персидский народ, все ближе к пропасти".

Нетаньяху добавил, что когда Иран "наконец будет свободен" — и этот момент "наступит намного быстрее, чем некоторые думают", — иранский и израильский народы заживут в мире.

"Иран будет процветать как никогда раньше. Не дайте небольшой фанатичной теократической группке раздавить ваши мечты и надежды. Вы достойны лучшего. Народ Ирана должен знать, что Израиль — с вами. Пусть наше совместное будущее будет мирным и процветающим", — заявил Нетаньяху.

Поток беженцев

По данным комитета ООН по делам беженцев, с начала израильских авиаударов по Ливану около 100 тысяч ливанцев и проживающих в стране сирийцев эвакуировались в соседнюю Сирию. "И поток не иссякает", — написал в Х верховный комиссар по делам беженцев Филиппо Гранди.

Сотни ливанцев с британским гражданством прибывают в аэропорты Лондона. Большинство считает, что вернуться домой они не смогут длительное время.

"Ситуация становится очень напряженной. На самом деле в Ливане нет безопасной зоны. Любой район может быть атакован и поражен", — сказала ливанка Натали Кессервани, приехавшая в Британию в понедельник ​​вместе со своей матерью и детьми.

По словам прилетевших ливанцев, аэропорт Бейрута работает, но число желающих улететь из страны значительно превосходит возможности местных авиалиний, так как многие иностранные компании прекратили полеты.

"Люди спят у ворот аэропорта, перед аэропортом. Я не уверен, почему — может быть, им негде остановиться, или же они просто ждут ближайшего доступного рейса", — сказал один из пассажиров рейса из Бейрута в Лондон.