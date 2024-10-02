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Изменится ли расписание рейсов FlyArystan из-за ситуации на Ближнем Востоке

Опубликовано:

Самолет компании FlyArystan
Самолет авиакомпании FlyArystan. Иллюстративное фото: t.me/flyarystan_inform

Во FlyArystan прокомментировали возможные коррективы расписания из-за ситуации на Ближнем Востоке. В данный момент изменений не ожидается, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на авиакомпанию.

"Авиакомпания FlyArystan сообщает, что ситуация на Ближнем Востоке не влияет на текущее расписание международных и чартерных рейсов, так как они не проходят через воздушное пространство Ирана и других ограниченных зон. FlyArystan постоянно отслеживает обстановку и строго соблюдает официальные ограничения", - сообщили нам в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, сегодня стало известно, что Air Astana приняла решение выполнять полеты в Дубай в обход воздушного пространства Ирана, в связи с чем будут меняться маршруты рейсов. Отмечается, что при необходимости авиакомпания будет вносить дополнительные изменения для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в связи с ситуацией на Ближнем Востоке Минтранс порекомендовал казахстанским авиакомпаниям облетать воздушное пространство Ирана.

Напомним, недавно Иран запустил сотни ракет по территории Израиля. Точной информации о результатах атаки нет. По предварительным данным, жертвой удара стал один человек - палестинец, на которого упал обломок ракеты. Сообщается также о легкораненых в разных регионах Израиля.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ракетную атаку Ирана "большой ошибкой" страны и пообещал ответить на удар.

Однако Иран назвал удар по Израилю самообороной и объявил о его завершении.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2168785-izmenitsya-li-raspisanie-reysov-flyarystan-iz-za-situacii-na-blizhnem-vostoke/

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