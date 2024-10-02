Увеличится время полета: Air Astana будет летать в Дубай в обход воздушного пространства Ирана

Air Astana приняла решение выполнять полеты в Дубай в обход воздушного пространства Ирана, в связи с чем будут меняться маршруты рейсов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Авиакомпания Air Astana после тщательного анализа ситуации на Ближнем Востоке и по рекомендации авиационной администрации Казахстана, приняла решение выполнять полеты в Дубай в обход воздушного пространства Ирана.

В связи с этим будут изменены маршруты рейсов из Астаны и Алматы в Дубай и увеличится полетное время. Рейсы в Джидду выполняются без изменений, но будут пересмотрены в случае эскалации военной активности в регионе", - говорится в сообщении авиакомпании в Telegram-канале.

Отмечается, что при необходимости авиакомпания будет вносить дополнительные изменения для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в связи с ситуацией на Ближнем Востоке в Минтранспорта казахстанским авиакомпаниям было рекомендовано облетать воздушное пространство Ирана.

Напомним, в начале октября Иран запустил сотни ракет по территории Израиля. Точной информации о результатах атаки нет. По предварительным данным, жертвой удара стал один человек - палестинец, на которого упал обломок ракеты. Сообщается также о легкораненых в разных регионах Израиля.

Позже премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал ракетную атаку Ирана "большой ошибкой" страны и пообещал ответить на удар.

Однако Иран назвал удар по Израилю самообороной и объявил о его завершении.