Увеличится время полета: Air Astana будет летать в Дубай в обход воздушного пространства Ирана
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Air Astana приняла решение выполнять полеты в Дубай в обход воздушного пространства Ирана, в связи с чем будут меняться маршруты рейсов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
"Авиакомпания Air Astana после тщательного анализа ситуации на Ближнем Востоке и по рекомендации авиационной администрации Казахстана, приняла решение выполнять полеты в Дубай в обход воздушного пространства Ирана.
В связи с этим будут изменены маршруты рейсов из Астаны и Алматы в Дубай и увеличится полетное время. Рейсы в Джидду выполняются без изменений, но будут пересмотрены в случае эскалации военной активности в регионе", - говорится в сообщении авиакомпании в Telegram-канале.
Отмечается, что при необходимости авиакомпания будет вносить дополнительные изменения для обеспечения безопасности полетов.
Ранее в связи с ситуацией на Ближнем Востоке в Минтранспорта казахстанским авиакомпаниям было рекомендовано облетать воздушное пространство Ирана.
Напомним, в начале октября Иран запустил сотни ракет по территории Израиля. Точной информации о результатах атаки нет. По предварительным данным, жертвой удара стал один человек - палестинец, на которого упал обломок ракеты. Сообщается также о легкораненых в разных регионах Израиля.
Позже премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал ракетную атаку Ирана "большой ошибкой" страны и пообещал ответить на удар.
Однако Иран назвал удар по Израилю самообороной и объявил о его завершении.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2168562-reysy-air-astana-v-dubay-izmenyatsya-iz-za-situacii-na-blizhnem-vostoke/
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