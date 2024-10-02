Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Израиль направляет новые войска для участия в наземной операции в Ливане

Опубликовано:

Танк израильской армии движется вдоль границы Ливана
Танк израильской армии движется вдоль границы Ливана. Фото: AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images

По словам израильских военных, решение об отправке дополнительных подразделений принято из-за участившихся перестрелок между израильскими войсками и "Хезболлой" в приграничном районе между Израилем и Ливаном.

Свежая публикация по теме:
Будут ли эвакуировать казахстанцев из Израиля, Ирана и Ливана, ответили в МИД

Израильские военные заявили, что пехота и бронетанковые войска из 36-й дивизии, включая бригаду «Голани», 188-ю бронетанковую бригаду и 6-ю пехотную бригаду, присоединяются к «локальным, целевым рейдам» на объекты «Хезболлы» в южном Ливане, которые начались в понедельник.

В среду утром ЦАХАЛ выпустил новое предупреждение об эвакуации жителей около 25 деревень на юге Ливана. Предупреждение, опубликованное в соцсетях представителем ЦАХАЛ Авишаем Адраи на арабском языке, появилось после сообщений о столкновениях на юге Ливана.

В предупреждении говорится, что израильские военные не намерены причинять вред жителям Ливана, и они должны немедленно эвакуироваться к северу от реки Авали, находящейся примерно в 50 км от границы с Израилем. Авали протекает севернее другой реки, Литани, считавшейся возможным рубежом наземной операции Израиля в Ливане. Литань находится примерно в 40 км от границы с Израилем.

Сегодня утром на севере Израиля звучали сирены, предупреждавшие о приближающемся ракетном обстреле.

ЦАХАЛ объявлял тревогу в населенных пунктах вокруг Хайфы и Западной Галилеи, недалеко от границы Израиля с Ливаном. Позже израильские СМИ сообщили со ссылкой на ЦАХАЛ сообщили, что в среду утром из Ливана по северу Израиля было выпущено до 100 ракет.

Как отмечает редактор Би-би-си по Ближнему Востоку Себастьян Ашер, введение дополнительных израильских войск в Ливан говорит о том, что Израиль может выйти за рамки ограниченных операций в ходе своего наступления на «Хезболлу».

До сих пор Армия обороны Израиля заявляла, что ее цель ограничивается уничтожением инфраструктуры ливанского ополчения в приграничной зоне, с тем, чтобы десятки тысяч израильтян смогли вернуться в свои дома на севере Израиля.

Израильская сторона заявила, что не планирует более масштабного наземного вторжения в Бейрут и другие ливанские города. За последние несколько часов Израиль нанес несколько ударов по южным пригородам Бейрута.

«Хезболла» заявляет, что отразила израильскую наземную атаку и продолжает обстреливать Израиль ракетами.

Ситуация на Ближнем Востоке
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2168751-izrail-napravlyaet-novye-voyska-dlya-uchastiya-v-nazemnoy-operacii-v-livane/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Израиль нанес удар по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте. До этого Нетаньяху заявил в ООН, что побеждает в войне У Земли вскоре появится «вторая луна», говорят ученые. Но совсем маленькая и только на два месяца Король Таиланда подписал закон об однополых браках. Теперь это первая страна Юго-Восточной Азии, признающая такие союзы

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie