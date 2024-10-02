Израиль направляет новые войска для участия в наземной операции в Ливане

По словам израильских военных, решение об отправке дополнительных подразделений принято из-за участившихся перестрелок между израильскими войсками и "Хезболлой" в приграничном районе между Израилем и Ливаном.

Свежая публикация по теме: Будут ли эвакуировать казахстанцев из Израиля, Ирана и Ливана, ответили в МИД

Израильские военные заявили, что пехота и бронетанковые войска из 36-й дивизии, включая бригаду «Голани», 188-ю бронетанковую бригаду и 6-ю пехотную бригаду, присоединяются к «локальным, целевым рейдам» на объекты «Хезболлы» в южном Ливане, которые начались в понедельник.

В среду утром ЦАХАЛ выпустил новое предупреждение об эвакуации жителей около 25 деревень на юге Ливана. Предупреждение, опубликованное в соцсетях представителем ЦАХАЛ Авишаем Адраи на арабском языке, появилось после сообщений о столкновениях на юге Ливана.

В предупреждении говорится, что израильские военные не намерены причинять вред жителям Ливана, и они должны немедленно эвакуироваться к северу от реки Авали, находящейся примерно в 50 км от границы с Израилем. Авали протекает севернее другой реки, Литани, считавшейся возможным рубежом наземной операции Израиля в Ливане. Литань находится примерно в 40 км от границы с Израилем.

Сегодня утром на севере Израиля звучали сирены, предупреждавшие о приближающемся ракетном обстреле.

ЦАХАЛ объявлял тревогу в населенных пунктах вокруг Хайфы и Западной Галилеи, недалеко от границы Израиля с Ливаном. Позже израильские СМИ сообщили со ссылкой на ЦАХАЛ сообщили, что в среду утром из Ливана по северу Израиля было выпущено до 100 ракет.

Как отмечает редактор Би-би-си по Ближнему Востоку Себастьян Ашер, введение дополнительных израильских войск в Ливан говорит о том, что Израиль может выйти за рамки ограниченных операций в ходе своего наступления на «Хезболлу».

До сих пор Армия обороны Израиля заявляла, что ее цель ограничивается уничтожением инфраструктуры ливанского ополчения в приграничной зоне, с тем, чтобы десятки тысяч израильтян смогли вернуться в свои дома на севере Израиля.

Израильская сторона заявила, что не планирует более масштабного наземного вторжения в Бейрут и другие ливанские города. За последние несколько часов Израиль нанес несколько ударов по южным пригородам Бейрута.

«Хезболла» заявляет, что отразила израильскую наземную атаку и продолжает обстреливать Израиль ракетами.