Иран назвал удар по Израилю самообороной и объявил о его завершении

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи прокомментировал удар по Израилю, назвав его реализацией права Тегерана на самооборону. Заявление опубликовано в соцсетях, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

"Мы применили право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН, целясь исключительно в военные объекты, ответственные за геноцид в Газе и Ливане", — заявил Арагчи.

По его словам, Иран проявлял «огромную сдержанность в течение почти двух месяце, чтобы дать возможность для прекращения огня в Газе».

"Наши действия завершены, если только израильский режим не решит вызвать дальнейшее возмездие. В этом случае наш ответ будет сильнее и мощнее", — подчеркнул он.

Ракетный удар по Израилю Иран нанес вечером 1 октября. Точной информации о результатах атаки нет. По предварительным данным, жертвой удара стал один человек — палестинец, на которого упал обломок ракеты. Сообщается также о легкораненых в разных регионах Израиля.