Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Иран назвал удар по Израилю самообороной и объявил о его завершении

Опубликовано:

Флаг Ирана
Флаг Ирана. Иллюстративное фото: ATTA KENARE/AFP via Getty Images

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи прокомментировал удар по Израилю, назвав его реализацией права Тегерана на самооборону. Заявление опубликовано в соцсетях, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

"Мы применили право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН, целясь исключительно в военные объекты, ответственные за геноцид в Газе и Ливане", — заявил Арагчи.

По его словам, Иран проявлял «огромную сдержанность в течение почти двух месяце, чтобы дать возможность для прекращения огня в Газе».

"Наши действия завершены, если только израильский режим не решит вызвать дальнейшее возмездие. В этом случае наш ответ будет сильнее и мощнее", — подчеркнул он.

Ракетный удар по Израилю Иран нанес вечером 1 октября. Точной информации о результатах атаки нет. По предварительным данным, жертвой удара стал один человек — палестинец, на которого упал обломок ракеты. Сообщается также о легкораненых в разных регионах Израиля. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2168430-iran-nazval-udar-po-izrailyu-samooboronoy-i-obyavil-o-ego-zavershenii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie