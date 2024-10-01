Теракт в Израиле: неизвестные открыли стрельбу по людям на остановке (видео)

В израильском городе Тель-Авив произошла стрельба. По данным СМИ, по меньшей мере пострадали 10 человек. Также в соцсетях появилось видео, предположительно со стрельбы.

По данным РБК, в городе Яффо (старый город, объединен с Тель-Авивом) прозвучала стрельба. Полиция расценивает произошедшее как теракт. Медики сообщают о нескольких раненых. Сообщается, что в результате стрельбы на Иерусалимской улице ранены 10 человек, есть погибшие.

По информации "РИА Новости", по меньшей мере 10 человек пострадали при стрельбе в предместье Тель-Авива Яффо.

По данным издания, полиция Израиля подтвердила инцидент со стрельбой в Тель-Авиве с многочисленными пострадавшими. В соцсетях публикует кадры, предположительно, этой стрельбы.

По предварительным данным, несколько неизвестных с автоматами открыли стрельбу на трамвайной остановке в предместье Тель-Авив.

Число жертв теракта в Тель-Авиве выросло до восьми человек, пишет Times of Israel со ссылкой на национальную службу медицины катастроф Израиля. Пострадавших уже более десяти.

По сообщению местных СМИ, оба террориста ликвидированы израильской полицией.

Внимание! Видео не рекомендуется смотреть детям, беременным и слабонервным гражданам!