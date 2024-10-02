МИД Казахстана сделал заявление из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке
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На брифинге в казахстанском МИД официальный представитель ведомства Айбек Смадияров высказался о ситуации на Ближнем Востоке, передает корреспондент NUR.KZ.
"МИД Казахстана выражает глубокую обеспокоенность усиливающейся эскалацией напряженности в ближневосточном регионе.
Мы призываем все вовлеченные стороны к сдержанности и отказу от использования силовых методов во избежание жертв среди мирного населения и дальнейшего ухудшения обстановки в регионе, которое может спровоцировать полномасштабную войну", - сообщил Айбек Смадияров.
Представитель МИД Казахстана отметил важность принятия скорейших мер для разрешения разногласий исключительно политико-дипломатическим путем в рамках принципов состава ООН и международного права.
"Казахстан подтверждает свою неизменную поддержку инициативы международного сообщества, направленной на стабилизацию ситуации и обеспечение региональной безопасности", - добавил Смадияров.
Напомним, Армия обороны Израиля в ночь на 1 октября сообщила о начале сухопутной операции на юге Ливана. ЦАХАЛ заявил, что проводит "ограниченные" рейды против военизированной группировки "Хезболла" в приграничном районе.
Позже в Тель-Авиве произошла стрельба - погибли не менее 8 человек. Через некоторое время Иран запустил сотни ракет по территории Израиля. На происшествие отреагировал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Что касается Ирана, он назвал свои удары самообороной.
Между тем Израиль начал направлять новые войска для участия в наземной операции в Ливане.
В связи с ситуацией Минтранс порекомендовал казахстанским авиакомпаниям облетать воздушное пространство Ирана.
Граждан Казахстана, находящихся в Израиле, призвали соблюдать повышенные меры безопасности и оставаться всегда на связи с посольством.
Air Astana приняла решение выполнять полеты в Дубай в обход воздушного пространства Ирана, в связи с чем будут меняться маршруты рейсов. Отмечается, что при необходимости авиакомпания будет вносить дополнительные изменения для обеспечения безопасности полетов.
Во FlyArystan также прокомментировали возможные коррективы расписания из-за ситуации на Ближнем Востоке. В данный момент изменений не ожидается, так как рейсы авиакомпании не проходят через воздушное пространство Ирана и других ограниченных зон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2168808-mid-kazahstana-sdelal-zayavlenie-iz-za-obostreniya-situacii-na-blizhnem-vostoke/
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