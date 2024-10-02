МИД Казахстана сделал заявление из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке

На брифинге в казахстанском МИД официальный представитель ведомства Айбек Смадияров высказался о ситуации на Ближнем Востоке, передает корреспондент NUR.KZ.

"МИД Казахстана выражает глубокую обеспокоенность усиливающейся эскалацией напряженности в ближневосточном регионе.

Мы призываем все вовлеченные стороны к сдержанности и отказу от использования силовых методов во избежание жертв среди мирного населения и дальнейшего ухудшения обстановки в регионе, которое может спровоцировать полномасштабную войну", - сообщил Айбек Смадияров.

Представитель МИД Казахстана отметил важность принятия скорейших мер для разрешения разногласий исключительно политико-дипломатическим путем в рамках принципов состава ООН и международного права.

"Казахстан подтверждает свою неизменную поддержку инициативы международного сообщества, направленной на стабилизацию ситуации и обеспечение региональной безопасности", - добавил Смадияров.

Напомним, Армия обороны Израиля в ночь на 1 октября сообщила о начале сухопутной операции на юге Ливана. ЦАХАЛ заявил, что проводит "ограниченные" рейды против военизированной группировки "Хезболла" в приграничном районе.

Позже в Тель-Авиве произошла стрельба - погибли не менее 8 человек. Через некоторое время Иран запустил сотни ракет по территории Израиля. На происшествие отреагировал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Что касается Ирана, он назвал свои удары самообороной.

Между тем Израиль начал направлять новые войска для участия в наземной операции в Ливане.

В связи с ситуацией Минтранс порекомендовал казахстанским авиакомпаниям облетать воздушное пространство Ирана.

Граждан Казахстана, находящихся в Израиле, призвали соблюдать повышенные меры безопасности и оставаться всегда на связи с посольством.

Air Astana приняла решение выполнять полеты в Дубай в обход воздушного пространства Ирана, в связи с чем будут меняться маршруты рейсов. Отмечается, что при необходимости авиакомпания будет вносить дополнительные изменения для обеспечения безопасности полетов.

Во FlyArystan также прокомментировали возможные коррективы расписания из-за ситуации на Ближнем Востоке. В данный момент изменений не ожидается, так как рейсы авиакомпании не проходят через воздушное пространство Ирана и других ограниченных зон.