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Иран запустил сотни ракет по территории Израиля (видео)

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Иран запустил ракеты по Израилю
Ракеты над Израилем. Кадр из видео: t.me/РИА Новости

ЦАХАЛ в своем аккаунте в X сообщил, что ракеты из Ирана обстреливают Израиль, передает NUR.KZ. По данным СМИ, было выпущено уже несколько сотен ракет.

ЦАХАЛ в своем аккаунте в X пишет, что ракеты из Ирана обстреливают Израиль.

"Все израильские мирные жители находятся в бомбоубежищах, поскольку ракеты из Ирана обстреливают Израиль", - указано в публикации.

Также ЦАХАЛ обратился к населению Израиля с призывом сохранять бдительность и следовать указаниям.

"Услышав сирену, вы должны войти в убежище и оставаться там до дальнейшего уведомления. Армия обороны Израиля делает и будет делать все необходимое для защиты мирного населения Государства Израиль", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

По информации "РИА Новости", в небе над Тель-Авивом видны вспышки от перехватов израильской системы ПВО. В соцсетях публикуют кадры ракетной атаки на город.

По сообщению СМИ, Иран выпустил уже более 400 ракет.

По данным РБК, Корпус стражей Исламской революции Ирана опубликовал заявление в связи с ударом по Израилю. В нем указывается, что решение о нем было принято в ответ на гибель лидера "Хезболлы". В Корпусе стражей исламской революции заявили, что Израиль столкнется с сокрушительными атаками, если отреагирует на атаку Ирана.

По информации "РИА Новости", Израиль закрыл свое воздушное пространство.

Ранее сообщалось, что убийство Хасана Насраллы, много лет возглавлявшего "Хезболлу", привело к серьезной эскалации в войне с ливанскими боевиками. Регион еще ближе подошел к гораздо более масштабному и разрушительному конфликту, замешанными в который могут оказаться и Иран, и США.

Напомним, ранее Русская служба ВВС публиковала хронологию последнего обострения конфликта между Израилем и Ливаном.

17-18 сентября. По всему Ливану взорвались пейджеры и рации, принадлежащие членам "Хезболлы", убив по меньшей мере 37 человек и ранив еще тысячи. Считается, что ответственность за это несет Израиль, хотя он пока никак не комментировал произошедшее.

20 сентября. Израиль нанес удар по опорному пункту "Хезболлы" на юге Бейрута, в результате чего погибли 55 человек, включая одного из высших командиров.

23 сентября. Израиль начал массированную бомбардировку Ливана, нанеся удары по 1300 объектам "Хезболлы" на юге, востоке и в столице. За один день погибли более 550 человек.

25-26 сентября. Мировые лидеры на саммите ООН в Нью-Йорке призвали к деэскалации. Союзники Израиля, включая США, Великобританию и ЕС, формируют коалицию, призывающую к временному прекращению огня. Израиль не принял предложения, "Хезболла" его проигнорировала. Число погибших в Ливане превысило 630 человек.

27 сентября. Нетаньяху выступил в ООН, обещая "победить Хезболлу". Израиль нанес удар по штаб-квартире группировки в Бейруте, в результате которого погибли несколько высокопоставленных членов ее руководства, в том числе лидер "Хезболлы" Хасан Насралла.

28 сентября. ЦАХАЛ объявил, что Насралла убит, и через несколько часов этот факт подтвердила "Хезболла".

Новым лидером "Хезболлы" избран Сафи ад-Дин, который приходится двоюродным братом бывшему лидеру группировки Хасану Насралле и зятем бывшего командующего иранскими силами "Кудс" Касема Сулеймани, который погиб при американском авиаударе.

Также сообщалось, что власти Израиля предупредили США, что в ближайшее время они могут начать ограниченное наземное вторжение в Ливан. В понедельник на это же намекнул израильский министр обороны Йоав Галант.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2168349-cahal-zayavil-o-zapuske-raket-so-storony-irana/

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