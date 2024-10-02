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"Оставайтесь на связи": посольство обратилось к казахстанцам в Израиле

Опубликовано:

Тель-Авив
Тель-Авив. Иллюстративное фото: pexels.com

Граждан Казахстана, находящихся в Израиле, призвали соблюдать повышенные меры безопасности и оставаться всегда на связи с посольством, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт диппредставительства.

"На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке посольство Казахстана в Тель-Авиве рекомендует всем гражданам Казахстана, находящимся в Израиле, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством Казахстана", - гласит сообщение.

Для граждан открыты линии связи:

  • +972 (3) 503 78 85 (дежурный);
  • +972 53 635 19 83 (мобильный, WhatsApp);
  • +972 55 273 38 13 (мобильный, WhatsApp);
  • +7 700 111 31 96 (WhatsApp).

Напомним, Армия обороны Израиля в ночь на 1 октября сообщила о начале сухопутной операции на юге Ливана. ЦАХАЛ заявил, что проводит "ограниченные" рейды против военизированной группировки "Хезболла" в приграничном районе.

Позже в Тель-Авиве произошла стрельба - погибли не менее 8 человек. Через некоторое время Иран запустил сотни ракет по территории Израиля. На происшествие отреагировал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Что касается Ирана, он назвал свои удары самообороной.

Между тем Израиль начал направлять новые войска для участия в наземной операции в Ливане.

В связи с ситуацией на Ближнем Востоке казахстанским авиакомпаниям предложили облетать воздушное пространство Ирана. Об изменении в расписании рейсов объявили уже в Air Astana и FlyArystan.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2168790-ostavaytes-na-svyazi-posolstvo-obratilos-k-kazahstancam-v-izraile/

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