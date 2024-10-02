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"Большая ошибка": Израиль пригрозил Ирану ответной атакой

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Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху. Фото: Abir Sultan / Pool / AFP / Getty Images

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал ракетную атаку Ирана "большой ошибкой" страны и пообещал ответить на удар, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Нетаньяху заявил, что удар Ирана провалился благодаря израильской ПВО и помощи США.

Израильский премьер выразил уверенность в непонимании Ираном готовности Израиля защищать себя и решимости отомстить. Он напомнил о лидерах палестинской группировки ХАМАС Яхьи Синваре и Мохаммеде Дейфе, а также лидерах ливанской "Хезболлы" Хасане Насралле и Фуаде Шукре, каждый из которых погиб в результате ударов Израиля.

"[Они] не понимали этого, и, вероятно, в Тегеране есть те, кто этого не понимает. Они поймут", — добавил премьер Израиля.

Нетаньяху призвал "силы света в мире" к объединению против Ирана и назвал противостояние между двумя государствами выбором "между тиранией и свободой, между благословением и проклятием".

Израильские СМИ пишут, что ЦАХАЛ планирует ответить на атаку.

Напомним, Иран вечером 1 октября нанес массированный ракетный удар по территории Израиля в ответ на израильские удары по лидерам проиранских группировок. Корпус стражей исламской революции сообщил, что удар был нацелен на военные и разведывательные объекты в Израиле, в частности — три военные базы. Тегеран назвал свои действия обоснованными, а удары — успешными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2168421-bolshaya-oshibka-izrail-prigrozil-iranu-otvetnoy-atakoy/

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