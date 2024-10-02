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Казахстанским авиакомпаниям рекомендовали облетать воздушное пространство Ирана

Опубликовано:

Самолет в небе
Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

В связи с ситуацией на Ближнем Востоке казахстанским авиакомпаниям рекомендовано облетать воздушное пространство Ирана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

В Министерстве транспорта Казахстана выступили касательно обострения ситуации на Ближнем Востоке.

"В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке казахстанским авиакомпаниям рекомендовано облетать воздушное пространство Ирана и выбирать альтернативные маршруты, а также руководствоваться ранее направленным указаниям и рекомендациям по полетам в соответствующем регионе", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Напомним, в начале октября Иран запустил сотни ракет по территории Израиля. Точной информации о результатах атаки нет.

По предварительным данным, жертвой удара стал один человек - палестинец, на которого упал обломок ракеты. Сообщается также о легкораненых в разных регионах Израиля. 

Позже премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал ракетную атаку Ирана "большой ошибкой" страны и пообещал ответить на удар. Однако Иран назвал удар по Израилю самообороной и объявил о его завершении

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2168547-kazahstanskim-aviakompaniyam-rekomendovali-obletat-vozdushnoe-prostranstvo-irana/

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