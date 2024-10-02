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Сколько граждан Казахстана находятся в Израиле, Иране и Ливане, рассказали в МИД

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Люди укрылись под мостом во время обстрела Тель-Авива
Люди укрылись под мостом во время обстрела Тель-Авива. Фото: Jack Guez / AFP via Getty Images

На брифинге в казахстанском МИД озвучили, сколько граждан нашей страны находятся в странах Ближнего Востока, в частности, в Израиле, Иране и Ливане, передает корреспондент NUR.KZ.

Представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров отметил, что защита прав и интересов граждан Республики Казахстан за рубежом является основным приоритетом для Министерства иностранных дел.

"Мы делаем все возможное для обеспечения безопасности наших соотечественников и оказываем всевозможную поддержку в любых ситуациях. Как вы знаете, последние несколько месяцев ситуация на Ближнем Востоке существенно обострилась. В этой связи казахстанские дипломаты в Израиле, Иране, Ливане работают в усиленном режиме.

Созданы каналы связи с гражданами республики Казахстан, находящимися в этих странах. С ними поддерживается постоянная связь и даются необходимые рекомендации в зависимости от развития ситуации в той или иной стране.

Несколько раз посольства объявляли о необходимости покинуть страну в связи с обострением военно-политической ситуации. На постоянной основе актуализируется список граждан, состоящих на консульском учете. Таким образом, на сегодня на консульском учете в Израиле состоят 120 человек, в Иране 102, в Ливане 139 граждан республики Казахстан, включая дипломатов и членов их семей", - сообщил Смадияров.

Добавим, МИД Казахстана сделал заявление из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, выразив обеспокоенность и призвав стороны не допустить полномасштабной войны в регионе.

Напомним, Армия обороны Израиля в ночь на 1 октября сообщила о начале сухопутной операции на юге Ливана. ЦАХАЛ заявил, что проводит "ограниченные" рейды против военизированной группировки "Хезболла" в приграничном районе.

Позже в Тель-Авиве произошла стрельба - погибли не менее 8 человек. Через некоторое время Иран запустил сотни ракет по территории Израиля. На происшествие отреагировал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Что касается Ирана, он назвал свои удары самообороной.

Между тем Израиль начал направлять новые войска для участия в наземной операции в Ливане.

В связи с ситуацией Минтранс порекомендовал казахстанским авиакомпаниям облетать воздушное пространство Ирана.

Граждан Казахстана, находящихся в Израиле, призвали соблюдать повышенные меры безопасности и оставаться всегда на связи с посольством.

Air Astana приняла решение выполнять полеты в Дубай в обход воздушного пространства Ирана, в связи с чем будут меняться маршруты рейсов. Отмечается, что при необходимости авиакомпания будет вносить дополнительные изменения для обеспечения безопасности полетов.

Во FlyArystan также прокомментировали возможные коррективы расписания из-за ситуации на Ближнем Востоке. В данный момент изменений не ожидается, так как рейсы авиакомпании не проходят через воздушное пространство Ирана и других ограниченных зон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2168823-skolko-grazhdan-kazahstana-nahodyatsya-v-izraile-irane-i-livane-rasskazali-v-mid/

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